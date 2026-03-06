« Un P’ti tour à vélo » à Borgo avec l'Usep

« Un P’tit tour à vélo » a regroupé une quarantaine d'élèves des écoles de Biguglia, Borgo et Lucciana. Borgo !
« Cette opération nationale fête ses 30 ans en 2026 mais Ce P'tit tour à vélo de Borgo ce jeudi est la 1ère édition en Corse car on a dû attendre que les enfants sachent faire du vélo et acquièrent certaines compétences » explique Don Pierre Beveraggi, secrétaire et délégué départemental USEP Haute-Corse. À ses côtés, venu pour la circonstance, Antoine Passeron, membre de la direction technique nationale de l'Usep.
« Le but de cette opération est de permettre aux enfants d'apprendre à faire du vélo par le biais de l'école. Au-delà de l'apprentissage du vélo c'est aussi offrir la possibilité aux enfants de rencontrer des enfants d’autres écoles. C'est le fondement même de l'USEP : La rencontre des enfants, en tout lieu du territoire et quelle que soit leur origine. Aujourd'hui c'est environ 80% du territoire national qui accueille une étape du P’tit tour, déclinée de différentes manières en fonction des réalités locales, et cette année elle est organisée pour la première fois sur votre île entrant aussi dans le cadre du savoir rouler à vélo».
Pour cette pemière édition à Borgo, l’USEP, la Communauté de Communes Marana Golo et leurs partenaires, Collectivité de Corse, Education Nationale, Prévention MAIF, Association Adrien Lippini, avaient regroupé 40 gamins des classes de CM2 des écoles Saint-Exupéry de Borgo, Casamozza de Lucciana et Vincentello D’Istria de Biguglia.
« En amont il y a eu des formations dans les écoles, pilotées par la Com Com Marana Golo, pour compléter le dispositif, et cette opération « Mai à Vélo » lui donne du sens » souligne Don Pierre Beveraggi.
« Nous avons initié des séances, 2 jours et demi, soit 10 heures par enfants, sur cette année scolaire. On leur a remis des attestations de bonnes attitudes à vélo en tant que pilotage sur un circuit fermé mais aussi en circulation sur la route. Parallèlement nous avons organisé des formations, théorie et pratique, pour des accompagnateurs afin qu’ils puissent les suivre et qu'ils aient les bons réflexes ». Les vélos utilisés appartiennent soit aux élèves, après vérification, soit à l’association Adrien Lippini – Un vélo, une vie.
« Le but de cette opération est de permettre aux enfants d'apprendre à faire du vélo par le biais de l'école. Au-delà de l'apprentissage du vélo c'est aussi offrir la possibilité aux enfants de rencontrer des enfants d’autres écoles. C'est le fondement même de l'USEP : La rencontre des enfants, en tout lieu du territoire et quelle que soit leur origine. Aujourd'hui c'est environ 80% du territoire national qui accueille une étape du P’tit tour, déclinée de différentes manières en fonction des réalités locales, et cette année elle est organisée pour la première fois sur votre île entrant aussi dans le cadre du savoir rouler à vélo».
Pour cette pemière édition à Borgo, l’USEP, la Communauté de Communes Marana Golo et leurs partenaires, Collectivité de Corse, Education Nationale, Prévention MAIF, Association Adrien Lippini, avaient regroupé 40 gamins des classes de CM2 des écoles Saint-Exupéry de Borgo, Casamozza de Lucciana et Vincentello D’Istria de Biguglia.
« En amont il y a eu des formations dans les écoles, pilotées par la Com Com Marana Golo, pour compléter le dispositif, et cette opération « Mai à Vélo » lui donne du sens » souligne Don Pierre Beveraggi.
« Nous avons initié des séances, 2 jours et demi, soit 10 heures par enfants, sur cette année scolaire. On leur a remis des attestations de bonnes attitudes à vélo en tant que pilotage sur un circuit fermé mais aussi en circulation sur la route. Parallèlement nous avons organisé des formations, théorie et pratique, pour des accompagnateurs afin qu’ils puissent les suivre et qu'ils aient les bons réflexes ». Les vélos utilisés appartiennent soit aux élèves, après vérification, soit à l’association Adrien Lippini – Un vélo, une vie.
Le principe d’« Un P’tour à vélo »
Trois classes partaient à vélo de leur école et se rejoignaient au complexe sportif de Borgo, mis à disposition par la mairie, à cette occasion. L’encadrement réglementaire de cette sortie a été assurée par des accompagnateurs professionnels, diplômés. Seuls les élèves reçus préalablement à l’attestation du « Savoir Rouler A Vélo » délivrés d’octobre 2025 à mars 2026, participaient à cette journée. Après une arrivée, presque groupée, au complexe Paul Natali aux alentours de 10h et avoir pris une collation, les enfants ont pris part, par petits groupesà 6 ateliers de 30 minutes chacun :
- Atelier Sécurité avec projections de vidéos, comportements à avoir à vélos sur les ronds-points, les différentes voies, … - - - - -
- Atelier Ecocitoyenneté/environnement, écomobilité
- Atelier Jeu : Piste du P’tit tour (Jeu vélo USEP)
- Atelier débat citoyen : « Que faut-il faire pour vous encourager à faire du vélo ? »
- Atelier mécanique : Comment changer une chambre à air
- Atelier Santé : Effets du sport sur le corpsEn fin de journée un goûter offert par l’USEP a suivi la remise des récompenses.
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