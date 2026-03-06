« Un P’ti tour à vélo » à Borgo avec l'Usep

- Atelier Sécurité avec projections de vidéos, comportements à avoir à vélos sur les ronds-points, les différentes voies, … - - - - -

- Atelier Ecocitoyenneté/environnement, écomobilité

- Atelier Jeu : Piste du P’tit tour (Jeu vélo USEP)

- Atelier débat citoyen : « Que faut-il faire pour vous encourager à faire du vélo ? »

- Atelier mécanique : Comment changer une chambre à air

- Atelier Santé : Effets du sport sur le corps

Trois classes partaient à vélo de leur école et se rejoignaient au complexe sportif de Borgo, mis à disposition par la mairie, à cette occasion. L’encadrement réglementaire de cette sortie a été assurée par des accompagnateurs professionnels, diplômés. Seuls les élèves reçus préalablement à l’attestation du « Savoir Rouler A Vélo » délivrés d’octobre 2025 à mars 2026, participaient à cette journée. Après une arrivée, presque groupée, au complexe Paul Natali aux alentours de 10h et avoir pris une collation, les enfants ont pris part, par petits groupesà 6 ateliers de 30 minutes chacun :En fin de journée un goûter offert par l’USEP a suivi la remise des récompenses.