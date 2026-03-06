À Biguglia, les élèves découvrent les mathématiques autrement lors d’un mini salon éducatif

Porté par l’équipe enseignante de l’établissement, cet événement a pour objectif de promouvoir les mathématiques à travers des activités mêlant rencontres, expérimentations et plaisir d’apprendre.

Tout au long de la journée, les élèves ont pu participer à des ateliers variés permettant d’aborder les mathématiques à travers le sport, l’art, les sciences, le numérique ou encore la robotique.

Au total, 250 élèves ont pris part à cette édition. Étaient concernés les enfants de l’école Vincentellu d’Istria, de la maternelle au CM2, mais également les élèves de l’école voisine Simone Peretti ainsi qu’une classe de 6e du collège de Biguglia.

Pas moins de 24 ateliers ont été proposés avec la participation de nombreux intervenants extérieurs issus du monde éducatif, scientifique, associatif et institutionnel.

Parmi eux figuraient notamment Christophe Mori et Zoé Chamard de l’Université de Corse, l’INSPE de Corse, l’Office national des forêts, la plateforme Stella Mare, le Fab Lab Opra, le lycée agricole de Borgu, le pôle numérique de l’inspection académique de Haute-Corse, le Spaziu Carlu Rocchi ou encore la médiathèque B620 de Biguglia.

Des associations et structures comme l’UNICEF Corse, A Lega corsa di scacchi, l’UNSS, l’Usep 2B, l’association La Girelle et l’association EJB étaient également mobilisées, aux côtés de l’équipe enseignante de mathématiques du collège de Biguglia.

Plusieurs spécialistes et médiateurs ont aussi animé des ateliers, parmi lesquels Emeline Lavocat, médiatrice scientifique, Chantale Agostini autour du « petit bridge », ainsi que Marjorie Acquatella pour un atelier consacré aux constructions.

À travers cette initiative, l’école Vincentellu d’Istria confirme sa volonté de rendre les mathématiques accessibles et attractives dès le plus jeune âge, en favorisant une approche concrète, collaborative et ouverte sur le monde scientifique et culturel.