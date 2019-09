François Tatti : "La modernisation de la CAB ne peut se faire qu'en œuvrant ensemble"

"La Communauté d’Agglomération de Bastia (CAB) est devenue en quelques années une institution majeure de notre territoire et son organisation, issue de l’ancien District de Bastia, se devait de s’adapter aux évolutions profondes de ses compétences et de son cadre juridique. C’est donc un vaste chantier de modernisation qui a été engagé au cours de ces dernières années qui a concerné tous les services, en partenariat étroit avec les organisations syndicales au sein des instances paritaires.

Ce travail a été conduit à partir d’expertises externes et internes et a permis de recomposer les directions, d’établir pour la première fois des organigrammes, des fiches de postes et de doter les services de moyens appropriés. Durant cette mutation profonde, la question de la prévention de la souffrance au travail a été posée par la CGT. Elle a débouché sur un rapport commandé à la société ALIAVOX qui a rendu diverses préconisations, dont une grande partie a déjà été mise en œuvre. D’ailleurs, sans attendre ce rapport, la CAB s’était dotée d’un service Hygiène et Sécurité avec un ingénieur et un agent dédié. Il serait impossible de lister dans ce communiqué l’ensemble des mesures prises mais elles sont considérables.





L’une des premières a été de maintenir l’intégralité du régime indemnitaire des agents en cas de congé de maladie ordinaire. Toutes ces mesures ont été mises en œuvre en concertation avec les deux organisations syndicales et les personnels, en particulier en direction du service de la collecte des déchets dont il a abondamment été question : nouveaux locaux, moyens techniques, véhicules neufs, conteneurs, vêtements, vestiaires... Dans le prolongement, a été lancée la réorganisation du travail de la collecte avec la fin du « fini-parti » avec l’intégration de la question de la pénibilité du travail et des demandes spécifiques s’y rattachant (ARTT, travail du week-end, composition des équipages dans un objectif de mise en œuvre de la R437). Il a été convenu avec les partenaires sociaux qu’au terme de ces évolutions, une fois connu le niveau des besoins humains, les agents temporaires verraient leurs statuts confortés.





C’est ce qui a été validé en mai 2019 dans le cadre de protocoles d’accords passés avec la CGT et le STC et dont la mise en œuvre a débuté avec la nomination de 12 stagiaires. Grâce à cette démarche qui concerne la collecte, comme la plupart des autres directions (finances, travaux, ressources humaines, sports...), la CAB a beaucoup progressé aux plans de la qualité du service public et des conditions de travail du personnel. Ces efforts sont portés par les élus et partagés par la grande majorité des agents qui doivent en être remerciés. Il est d’autant plus dommageable que les défaillances d’une minorité continuent de rejaillir sur l’ensemble de l’institution et cela n’est pas étranger au mal-être qui s’exprime dans certains services. Et c’est ce que la direction s’emploie à corriger par la formation, l’accompagnement et la sanction lorsque les autres mesures n’ont pas porté leurs fruits.





Chacun est conscient qu’il reste beaucoup à faire et c’est en œuvrant ensemble, agents, organisations syndicales et élus, que la CAB doit s’employer à poursuivre cette modernisation au cours des mois et années à venir."