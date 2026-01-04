François-Joseph Fazi, la politique en héritage et en apprentissage

Une enfance dans la politique



Chez les Fazi, la politique ne s’apprend pas : elle s’impose comme un décor quotidien. Sa grand-mère, Joselyne Fazi, alors maire de Renno et élue à l’Assemblée de Corse, l’emmène très tôt dans les réunions, les villages, les rencontres avec les maires. Une enfance où l’espace public fait partie du privé. « Normalement, quand une grand-mère vous garde, vous faites des gâteaux. Moi, j’allais en réunion », plaisante-t-il aujourd’hui.



Très tôt, il croise les élus, observe les échanges, assiste aux discussions locales. Mais cette proximité ne crée pas immédiatement une vocation. « Au début, je ne voulais pas faire ça. » Comme si l’évidence familiale appelait d’abord une mise à distance. Une forme de refus instinctif d’un destin trop tracé.

Dimanche 22 mars, alors que le nouveau conseil municipal d'Ajaccio est installé, un jeune élu prend place pour la première fois sur les bancs de l'institution. Candidat sur la liste Forza Aiacciu !, victorieuse au second tour des municipales, François-Joseph Fazi, 23 ans, devient le plus jeune élu de ce conseil municipal. Mais lui refuse d’en faire une victoire personnelle. « J’ai ressenti beaucoup de fierté. Pas pour moi, mais pour l’équipe », confie-t-il.Dans sa manière de raconter ce soir-là, le « je » s’efface presque toujours derrière le collectif. Comme si son entrée au conseil n’était qu’une étape de plus dans une histoire déjà commencée.