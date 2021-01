François Colombani du premier confinement à... Radio Calvi Citadelle

Pandémie de la Covid-19, confinements, masque, gel hydroalcoolique, couvre-feu à 20 heures puis à 18 heures, vaccination, chômage partiel, établissements fermés, rien n'a été épargné à la population depuis une année.





Comme pour d'autres secteurs, celui des employés est fortement impacté par cette pandémie dont on ne sait toujours pas où elle nous mènera.





Le premier confinement imposé par le gouvernement en date du 16 mars 2020 a été vécu de façon différente dans chacun des foyers.





François Colombani, barman au bar de l'aéroport Calvi-Balagne n'a pas échappé à ce confinement en se retrouvant à la maison avec ses trois enfants alors que son épouse était mobilisée avec ses collègues du personnel soignant au Centre Hospitalier Calvi-Balagne.





Après avoir rappelé son parcours au collège de Calvi et au Lycée de Balagne avant de quitter l'île de beauté pour une prépa HEC à Toulon et diverses fortunes, dont une année au Maroc, François a été pris par le mal du pays l'incitant a rentrer chez lui à Calvi.





Poursuivant, il avoue bien volontiers qu'il a toujours été passionné par la presse et plus particulièrement par la radio.





Après une première expérience déjà vécue de façon collégiale dans une émission satirique, l'appel du micro s'est à nouveau fait ressentir durant ce premier confinement du 16 mars 2020.





Cette voie de la Radio se traçait dans le conscient de François qui tout naturellement frappait à la porte de Radio Calvi Citadelle pour exposer son projet au maître des lieux, l'ami Antò que l'on ne présente plus.





Le concept de cette émission consistait simplement à recevoir et présenter de façon hebdomadaire et dans un format d'une soixantaine de minutes, des calvais, des gens qui participent à la vie de la cité ou tout simplement des amoureux de notre ville susceptibles de mettre en avant leurs parcours, leurs projets et leurs actions pour prouver qu'ici aussi on peut tutoyer l'excellence quel que soit le domaine de compétence et ce malgré les difficultés liées à l'insularité, l'immobilise ou la morosité ambiante.





La rencontre entre les deux hommes a matché et le micro s'est ouvert pour la première de ces interviews en septembre 2020.





« Je passe les plats et les gens viennent avec leurs vérités »





« Je tiens tout d'abord à remercier Radio Calvi Citadelle, avec Antò et toute son équipe, qui me fait confiance et qui offre chaque semaine une idéale liberté de ton et d'expression aux calvais, aux invités et à moi-même. Un ton qui se veut volontairement détendu, bienveillant, avec une touche d'impertinence. Moi je passe les plats et les gens viennent avec leurs vérités. J'essaie juste de glaner des anecdotes, des indiscrétions et ce de préférence sans langue de bois ».