Forex : le dollar ne parvient pas à rebondir

Depuis plus d’un an maintenant, l’épidémie de la COVID-19 a envahi la planète et s’est transformée en pandémie. Après de nombreux confinements dans de multiples pays, l’économie mondiale a fortement été touchée et la valeur des monnaies mondiales a diminué. C’est dans ce contexte-là que le dollar est retombé dans ses travers et a retrouvé son taux le plus bas depuis deux ans. Malgré l’annonce d’un vaccin utilisable dans les prochains mois, le dollar stagne même si les actions restent proches de leur plus haut niveau.Néanmoins, l’indice du dollar affiche peu à peu des valeurs modestes en récupérant petit à petit son retard et ses pertes des jours précédents. Bien évidemment, toutes ces actions, que cela soit en corse, sur le continent et partout dans le monde, sont échangeables sur le marché du forex trading grâce à de nombreux sites qui le permettent.Le Forex, connu sous le nom de marché des changes est un marché international décentralisé où sont échangées les devises mondiales. Concrètement, le marché du Forex est le meilleur marché liquide au monde avec un volume d’échanges placés autour de 5 trillions de dollars. En d’autres termes, le Forex permet d’établir les taux de change de différentes devises 24 heures sur 24. Parmi les monnaies les plus échangées, il est possible de retrouver l’euro, le dollar, le yen et la livre sterling.Par ailleurs, faire du trading Forex bénéficie d’avantages conséquents. Tout d’abord, c’est un marché, à l’inverse de la bourse, qui reste ouvert en continu ce qui permet d’intervenir et d’effectuer des transactions à tout moment de la journée et partout dans le monde. Attention toutefois, le Forex offre un effet de levier très important qui permet de multiplier les gains d’une manière très signifiante mais peut aussi faire perdre le capital investi. De plus, faire du Forex trading est très simple car ce marché ne propose pas un grand nombre de devises à surveiller. En effet, certains marchés mondiaux comme la cryptomonnaie ou les CFD demandent une vraie expertise afin de vérifier constamment les valeurs, ce qui n’est pas le cas pour le Forex.