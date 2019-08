Football américain : Journée portes ouvertes chez les Mohawks de Bastia

De 10 à 17 heures tous ceux vouent une passion particulière à la discipline vous expliqueront le matin, ses règles et ses fondamentaux, et ses "spécifiques" avec, à la clef, un tournoi l'après-midi.En fait il s'agira d'une journée non stop au cours de laquelle il sera possible de se restaurer sur place.Mais pour participer à la journée il faudra auparavant s'inscrire (voir en bas de texte) pour obtenir la licence découverte sans laquelle il ne sera pas possible de se "jauger" dans la discipline.Venez découvrir ou redécouvrir le Football Américain le dimanche 1er Septembre de 10 à 17 heures au stade d'Erbajolo. à Bastia. L'inscription est de 2 euros (pour obtenir la licence découverte), restauration sur place.Quel que soit votre gabarit, votre âge (à partir de 15ans) et votre niveau sportif vous trouverez votre place chez les Mohawks !----N'hésitez pas à les contacter pour plus d'informationsFacebook : https://www.facebook.com/MohawksAmericanFootball/ Mail : mohawks2b@gmail.comTel : 06 58 88 67 31