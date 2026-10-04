Football National 2 : Corte tombe de haut face à Brétigny (0-3)

Corte : Gouet, Raphaël Menozzi, Avines, Machado, Cerdeira, Dume Mernozzi, Vérité, Villain, Aussu, Marietti, Baldovini, Arrighi, Contena, Colombani, Biancarelli

Bretigny : Camara, Dabo, Crail, Traore, Couturier, Samassa, Yode, Nosel, Conde, Ntalba, Gato, Sakho, Bougarras, Simba, Doumbe, Ndoueba

Arbitres : M. Lungeri assisté de M. Djelassi et Mme Mabrini

Les buts : Conde (12e), Gato (52e) et Ntalba (67e)

Avertissements : Rimane, Baldovini et Arrighi pour Corte ; Conde, Yode, Dabo et Crail pour Bretigny

Expulsion : Arrighi (84e) à Corte



Après un round d’observation pour le moins équilibré entre ces deux formations, ce sont les visiteurs qui se créent la première opportunité. Dabo lançait Conde sur la gauche qui entrait dans la surface, éliminait Gouet et chutait ! Il écopait d’un avertissement pour simulation (7e). La réaction des Cortenais était immédiate, mais la frappe de Villain était interceptée par Camara. Et Brétigny devait profiter d’une grossière erreur défensive pour ouvrir le score. Conde, bien servi par Yode en retrait, ne laissait aucune à Gouet : 0-1 (12e).



Les Cortenais passent la vitesse supérieure et lancent à l’assaut des buts adverse. Aussu est tout prêt d’égaliser, mais il tarde à frapper et est contré sur le fil (22e). Cerdeira aurait même pu bénéficier d’un pénalty à la 40e minute de jeu, stoppé illégalement par la défense adverse, mais l’arbitre laisse jouer. Dans la minute suivante c’est encore Aussu qui se met en évidence, mais sa frappe des 20 mètres ne surprend pas Camara. C’est donc menés 1-0, que les Cortenais rejoignent les vestiaires.



En seconde période, le bloc Cortenais monte d’un cran et malheureusement les locaux se font surprendre une nouvelle fois. Parti sur le côté droit, Conde centre en retrait pour Gato qui reprend instantanément et place ainsi Bretigny à deux longueurs des Cortenais : 0-2.



Les joueurs de l’Union Sportive des Clubs du Cortenais poussent de plus en plus pour réduire la marque, mais la réussite n’est pas avec eux Vérité et Villain trouvent Camara sur leur route. A l’inverse, les visiteurs exploitent les moindres erreurs comme sur cette balle récupérée par Conde qui glisse à Ntamba dont le plat du pied file au fond des filets vides pour le 3-0.



L’addition est lourde, trop sévère au vu de la prestation des Cortenais qui ne renoncent pas mais pour qui la partie devient encore des plus compliquées avec l’expulsion d’Arrighi, pour un deuxième avertissement. Ni Villain, ni Baldovini ne sont en mesure de tromper la vigilance de Camara à 5 minutes du terme. Et les Cortenais s’inclinent pour la première fois de la saison à domicile.



La prochaine journée aura lieu le 18 octobre. Corte se rendra à Saint-Jean Le Blanc (Centre Val de Loire) à 15 heures.

