Football : Julien Lolli rebondit à Montluçon !

C’est le tout nouveau président du Montluçon Football, un ancien du SCB (2006/2011) lui aussi, le docteur François Brochet, qui a contacté le Bastiais pour qu’il donne un coup de boost au club de l’Allier. Julien Lolli, après sa courte aventure portugaise , a ainsi été nommé manager général, autrement dit directeur général et directeur sportif de ce club de National 3.Montluçon Football a été créé en 2011 suite à la disparition de l’Etoile des Sports Montluçon (EDSM) et au regroupement avec le Pôle Jeunes Montluçon et les Ilets Sports Montluçonnais (ISM). De R3, l’équipe séniors a gravi 3 échelons en l’espace de 6 ans et a accédé au championnat de National 3 en 2017. Le club comprend aujourd’hui 4 équipes séniors masculins, 1 équipe sénior féminines et 13 équipes de jeunes de la catégorie U11 à la catégorie U18. C’est le club de l’Allier qui compte le plus de licenciés. Alors que tous les championnats amateurs ont été gelés pour cause de pandémie, l’équipe fanion du MF est dernier de son groupe avec seulement 4 points en 5 rencontres : 1 victoire, 1 nul et 3 défaites.«Quand François Brochet m’a contacté, j’ai été enthousiaste et j’ai donné ma réponse dans les cinq minutes» explique Julien Lolli soulignant qu’il travaillera pour le club à titre bénévole. En 1lieu, ce toujours jeune quinquagénaire devra réaliser un audit sportif mais aussi financier et administratif, bref dans tous les secteurs du club. «Je me suis déjà mis au travail et dès que la crise sanitaire sera un peu mieux sous contrôle, je pense intervenir deux fois par mois au sein du club sur quelques jours. En attendant, je vais faire beaucoup d’échanges en visio depuis Bastia avec les différents membres avec qui je serai amené à travailler. Ensuite je rédigerai un rapport détaillé et ferai part de mes idées. Si le conseil d’administration du club qui doit se réunir d'ici mi-février est d’accord alors je mettrai en place une feuille de route pour bien restructurer le club ».Julien Lolli qui a des yeux et des oreilles de partout dans le monde du football pourrait aussi utiliser ses connaissances pour trouver partenaires et sponsors.Julien Lolli mise sur 2 ou 3 saisons pour que le club accède au N2.