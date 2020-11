L’ancien président du SCB Julien Lolli, nouveau manager général du FC Vila Real de Santo António

Fondé le 15 avril 1916, le FC Real est le principal ambassadeur sportif de la ville de Vila Real de Santo António en Algarve, dans le sud du Portugal. Le club du président Miguel Vairinhos évolue actuellement en championnat de district de la première division de l'Algarve, l’équivalent de notre National 2. Par le passé le club a passé 3 saisons en Liga Sagres (1re division) avec notamment une bonne 12ème place lors de la saison 1947-1948.

«C’est un joueur que j’avais eu à Mulhouse, alors que j’y étais président délégué, et qui évolue aujourd’hui au club portugais, qui a donné mes coordonnées au président portugais » explique Julien Lolli . «Celui-ci m’a alors contacté après avoir lu mon CV sur Facebook ». Un CV il est vrai particulièrement bien étoffé.

Julien Lolli, détenteur d’un Bac Gestion et d’un DUT d’assistant ingénieur en bâtiment, ancien pilote de chasse dans l’armée, est bien connu dans le monde du football. Il a été vice-président et président du SC Bastia avec lequel il a connu 3 montées consécutives de 2009 à 2011, faisant retrouver au club bastiais la L1 après avoir été rétrogradé en National. De 2017 à 2018 il a été le président délégué du FC Mulhouse, club de National 3. Auparavant, arbitre de football, il a été 12 ans à la Ligue Corse de Football et en parallèle 6 ans à la FFF où il a arbitré jusqu’au niveau L2. En 2015 il avait été candidat à la reprise du FC Saint-Lô (CFA2) en quête d’un nouveau président mais le projet avait capoté, le club lui ayant préféré Thibault Deslandes, journaliste d’une radio locale, déjà membre du conseil exécutif du club. Coté professionnel, DRH, il a fait partie de la direction générale de la SNC Vendasi, gérant plus de 500 employés, durant plus de 20 ans. Il a aussi été PDG d'une franchise de location automobile (UCAR) et président d'une société de Consulting. En politique, il était 3ème sur liste de Sylvain Fanti «Bastia pour les Bastiais » lors de l’élection municipale à Bastia en 23 mars 2014.

A 57 ans, Julien Lolli, «rechausse » donc les crampons au Portugal. «Je parle couramment l’anglais et cela va faciliter les choses au début mais j’envisage d’apprendre le portugais. J’ai les pleins pouvoirs pour restructurer le club dans toutes les lignes en travaillant de concert avec le président Miguel Vairinhos et Henri Marques, le directeur sportif du club. Par ailleurs, j’ai des investisseurs qui sont intéressés par le projet du club qui court jusqu’en 2025. Dans l’immédiat je vais surtout procéder en télétravail. Ensuite je ferai sur place des séjours de plusieurs jours par mois. L’objectif du club est de monter à l’échelon au-dessus, ce qui correspond au championnat de N1 en France».