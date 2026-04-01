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Football Grand Sud - La SVARR en leader


le Dimanche 12 Avril 2026 à 19:21

A trois journée de la fin du championnat les joueurs du Valincu sont solidement ancrés à la première place du championnat de Régional 1



Pas de vainqueur entre le Sud et la Pieve di Lota
Pas de vainqueur entre le Sud et la Pieve di Lota
Et ce grâce à leur probant succès sur le terrain du FJEB sur le score ample de 4 buts à 0 grâce à des réalisations de Faress, Chaignon et Maud'Huy à deux reprises. Grâce à cette victoire la SVARR maintient l'écart de quatre unités avec son poursuivant immédiat à savoir l'USCC.
De son côté, le Sud FC qui jouait à domicile face à la Pieve di Lota a été tenu en échec  sur la marque vierge de 0-0.
Enfin l'AS Porto-Vecchio poursuit sa belle série en cette deuxième partie de saison en ramenant le partage des points de son déplacement face à la réserve du FC Balagne (1-1)


En Régional 2, la JSB Bonifacio qui rendait visite à la réserve de Furiani-Agliani a été battue 3 à 1.
Du côté du championnat de Régional 3, la réserve de l'ASPV qui affrontait celle du FJEB a été battue 3 à 1.
Pour le compte du championnat de Régional 4, le FC Sotta qui recevait la réserve casincaise au Pruneddu l'a emporté 2 à 0, alors que l'AS Rocca-Taravu a été battue nettement par  Ponte-Leccia - Merusaglia sur la pelouse levianaise de  Ciniccia 5 buts à 1




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