Football - François Modesto quitte la Juventus Turin, un an après son arrivée

La Juventus Turin tourne une nouvelle page de sa réorganisation. Le club le plus titré d'Italie a annoncé ce vendredi avoir trouvé un « accord mutuel » avec François Modesto afin de mettre un terme, avec effet immédiat, à ses fonctions de directeur technique. Une décision qui met fin à une collaboration entamée à l'été 2025 et qui n'aura finalement duré qu'une seule saison. Dans un communiqué, la Vieille Dame a tenu à saluer le travail de l'ancien défenseur corse. « La Juventus annonce qu'un accord mutuel a été trouvé avec François Modesto pour mettre fin à ses fonctions de directeur technique, avec effet immédiat. Le club tient à remercier François pour le dévouement et le professionnalisme dont il a fait preuve durant son mandat, et lui adresse ses meilleurs vœux pour la suite de sa carrière professionnelle et de ses projets personnels », écrit le club turinois.





Ce départ intervient dans un contexte particulièrement mouvementé pour la Juventus. Quelques semaines plus tôt, le directeur général Damien Comolli avait lui aussi quitté ses fonctions après seulement un an en poste. Les deux hommes avaient été recrutés pour participer à la reconstruction sportive du géant italien, mais la saison 2025-2026 s'est révélée très loin des ambitions du club. La Juventus a vécu un exercice particulièrement décevant, conclu par une sixième place en Serie A, insuffisante pour répondre aux attentes d'un club habitué à lutter pour le Scudetto. Sur la scène européenne, les Bianconeri ont également connu une campagne compliquée, avec une élimination prématurée dès les barrages d'accession aux huitièmes de finale de la Ligue des champions face à Galatasaray. Ces résultats ont conduit la direction turinoise à engager une nouvelle réorganisation de son organigramme.





Pour François Modesto, cette expérience à Turin constituait une nouvelle étape dans une reconversion réussie après une carrière de joueur marquée notamment par ses passages au Sporting Club de Bastia et à Monaco. Formé en Corse, le Bastiais avait porté les couleurs du SC Bastia une première fois lors de la saison 1998-1999 avant d'y revenir en fin de carrière entre 2013 et 2016, devenant l'un des cadres du vestiaire bastiais. Entre-temps, il s'était imposé durant six saisons à l'AS Monaco, où il avait disputé plus de 200 rencontres et atteint la finale de la Ligue des champions en 2004. À l'issue de sa carrière de joueur, François Modesto s'était rapidement orienté vers des fonctions de dirigeant.





Après avoir raccroché les crampons en 2016, il s'était forgé une solide réputation dans le recrutement et la structuration sportive des clubs. Il avait occupé le poste de directeur technique à Nottingham Forest entre 2019 et 2022, contribuant notamment au retour historique du club en Premier League. Il avait ensuite rejoint Monza, où il avait poursuivi son travail de développement sportif entre 2022 et 2024, avant d'être appelé par la Juventus à l'été 2025.





À seulement 47 ans, le Bastiais conserve une cote importante dans le football européen grâce à son expérience acquise dans plusieurs championnats majeurs. Après cette parenthèse turinoise écourtée, François Modesto devrait rapidement susciter l'intérêt de clubs en quête d'un dirigeant rompu aux exigences du très haut niveau. Son nom pourrait de nouveau circuler dans les prochaines semaines, alors que plusieurs formations européennes s'activent déjà pour préparer la saison à venir.

