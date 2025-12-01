Folelli : une exposition pour soutenir la recherche sur la maladie de Charcot

L’exposition ne se limite pas à la valorisation des œuvres de Tcheca : elle a aussi pour objectif de soutenir la recherche contre la maladie de Charcot. « C’est une association qui a été fondée par des malades de cette pathologie, et son parrain est Olivier Goy, qui est malade depuis trois ans, et qui a déjà levé entre quatre et cinq millions d’euros pour la recherche. Ils y sont presque, un traitement doit être expérimenté pour pouvoir ensuite être commercialisé. » L’événement souhaite également informer sur le quotidien des personnes touchées et de leurs familles. « Il y a un tabou, et les gens ne connaissent pas le quotidien de la maladie. C’est un vrai parcours du combattant parce que la personne perd rapidement la parole, elle ne peut plus se saisir d'objets…. Ma maman essayait de peindre jusqu'au dernier moment, elle tenait un feutre ou un pinceau avec ses deux mains, mais elle n'arrivait plus à prendre un gobelet, elle s'étouffait avec de l'eau, elle ne pouvait plus manger ni marcher. Par contre, elle avait toute sa conscience. C'est comme être emmuré vivant. »





À travers cette exposition, la famille de Tcheca souhaite également sensibiliser le public aux difficultés administratives et au parcours du patient et de l’aidant. « Il a fallu qu’on aille passer une IRM à Paris, parce qu’il y avait six mois d’attente ici. Si je n'avais pas amené ma maman là-bas, je ne sais pas si elle aurait été diagnostiquée avant de mourir. Ensuite, il a fallu faire un électromyogramme, et on a eu la chance d’avoir un désistement à Bastia, sinon c’était quatre mois d’attente. Il y a des personnes qui ne sont pas diagnostiquées pendant huit mois, voire un an, mais par contre, elles rencontrent toute l'évolution de la maladie. »





Annelaure insiste également sur une loi, votée au mois de février à l’unanimité mais ne bénéficiant toujours pas de décrets d’application. « Cette loi concerne la prise en charge des malades de plus de 60 ans. Actuellement, ils ne peuvent pas avoir de compensation du handicap par la MDPH. Ma maman n’a par exemple pas pu avoir de carte handicapée pour le parking. On a pu acheter un réhausseur de toilettes, un déambulateur, un fauteuil, une tablette parce qu’elle avait une bonne retraite, mais certaines personnes n'ont pas les moyens. Cette loi permettrait la prise en charge, mais pour l’instant il n’y a rien. On allait bientôt avoir une carte pour le parking, parce que de plus en plus de MDPH prennent la décision de la donner même sans décrets d'application. Mais il n’y a rien du côté de la loi. »



Au total, ce sont plus de 200 œuvres de Tcheca qui seront présentées et mises en vente. Un site Internet sera également lancé, permettant d’acheter des reproductions des toiles. Le but est de récolter un maximum d’argent pour soutenir la recherche sur cette maladie qui touche de plus en plus de personnes chaque année. « C'est une maladie qui va se développer, pour atteindre +20 % dans les 10 années à venir. Il faut se mobiliser pour ce qu’on aura à affronter dans les années qui arrivent, et pour que l’avenir soit plus serein pour les malades et leurs familles. »

