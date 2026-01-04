Flambée des prix des carburants : le Conseil exécutif de Corse réclame la généralisation du bouclier tarifaire

MP le Jeudi 26 Mars 2026 à 15:49

Face à la flambée des prix des carburants et aux déséquilibres qu’elle engendre sur l’île, le Conseil exécutif de Corse demande en urgence au Gouvernement la généralisation du bouclier tarifaire à tous les distributeurs de l'île. Une mesure qui vise à protéger les consommateurs tout en gommant un déséquilibre susceptible de fragiliser l’ensemble du maillage insulaire de stations-service