Corte : une journée immersive au cœur de l’engagement citoyen à l’UIISC5

Un moment solennel : la remise des écussons



La matinée s’est poursuivie par un temps fort empreint de solennité : la cérémonie du lever des couleurs et de remise des écussons du SIS 2B et de l’UIISC5. En présence de nombreuses autorités civiles et militaires, les cadets ont également reçu les insignes de leurs établissements respectifs. Ce moment symbolique est venu consacrer leur engagement et leur appartenance à ce parcours citoyen exigeant.



Une présence institutionnelle de premier plan



La présence de Cindy Leoni, sous-directrice de la préparation, de l’anticipation et de la gestion des crises à la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC), a conféré à cette journée une dimension toute particulière. Par ses responsabilités stratégiques au niveau national, elle incarne la coordination et l’efficacité du dispositif français de sécurité civile face aux crises majeures. Sa participation témoigne de l’intérêt porté au développement de l’engagement citoyen chez les jeunes et souligne l’importance accordée à ces dispositifs de formation dans la construction des futurs acteurs de la résilience nationale.