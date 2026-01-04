Corte : une journée immersive au cœur de l’engagement citoyen à l’UIISC5

Ce mercredi, une journée exceptionnelle était dédiée à la 9ᵉ promotion des cadets de la sécurité civile de Haute-Corse à l’Unité d’instruction et d’intervention de la sécurité civile n°5 (UIISC5) de Corte.
Composée de 30 élèves issus des collèges de Montesoro et de Corte, cette promotion s’inscrit dans une démarche éducative visant à sensibiliser les jeunes aux enjeux de sécurité et à encourager leur engagement citoyen. Encadrés par leurs enseignants référents, Frédéric Demuynck et Jean-Michel Masson, les élèves ont bénéficié d’un accompagnement pédagogique favorisant la découverte et l’implication active.
Découverte des valeurs militaires et de l’engagement citoyen
Dès 9h30, les cadets ont été initiés à l’ordre serré, discipline emblématique du cadre militaire, illustrant rigueur, esprit d’équipe et cohésion. À 10h00, après un café croissants apprécié, une intervention de Jérôme Timpano, chargé de l’engagement citoyen à la SDJES de Haute-Corse, a permis de présenter les différentes formes d’engagement au service de la collectivité : service civique, réserve citoyenne, Service national volontaire (SNV), réserves communales ou encore cadets de la gendarmerie. Autant de dispositifs qui offrent aux jeunes des opportunités concrètes d’implication.
Composée de 30 élèves issus des collèges de Montesoro et de Corte, cette promotion s’inscrit dans une démarche éducative visant à sensibiliser les jeunes aux enjeux de sécurité et à encourager leur engagement citoyen. Encadrés par leurs enseignants référents, Frédéric Demuynck et Jean-Michel Masson, les élèves ont bénéficié d’un accompagnement pédagogique favorisant la découverte et l’implication active.
Découverte des valeurs militaires et de l’engagement citoyen
Dès 9h30, les cadets ont été initiés à l’ordre serré, discipline emblématique du cadre militaire, illustrant rigueur, esprit d’équipe et cohésion. À 10h00, après un café croissants apprécié, une intervention de Jérôme Timpano, chargé de l’engagement citoyen à la SDJES de Haute-Corse, a permis de présenter les différentes formes d’engagement au service de la collectivité : service civique, réserve citoyenne, Service national volontaire (SNV), réserves communales ou encore cadets de la gendarmerie. Autant de dispositifs qui offrent aux jeunes des opportunités concrètes d’implication.
Un moment solennel : la remise des écussons
La matinée s’est poursuivie par un temps fort empreint de solennité : la cérémonie du lever des couleurs et de remise des écussons du SIS 2B et de l’UIISC5. En présence de nombreuses autorités civiles et militaires, les cadets ont également reçu les insignes de leurs établissements respectifs. Ce moment symbolique est venu consacrer leur engagement et leur appartenance à ce parcours citoyen exigeant.
Une présence institutionnelle de premier plan
La présence de Cindy Leoni, sous-directrice de la préparation, de l’anticipation et de la gestion des crises à la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC), a conféré à cette journée une dimension toute particulière. Par ses responsabilités stratégiques au niveau national, elle incarne la coordination et l’efficacité du dispositif français de sécurité civile face aux crises majeures. Sa participation témoigne de l’intérêt porté au développement de l’engagement citoyen chez les jeunes et souligne l’importance accordée à ces dispositifs de formation dans la construction des futurs acteurs de la résilience nationale.
La matinée s’est poursuivie par un temps fort empreint de solennité : la cérémonie du lever des couleurs et de remise des écussons du SIS 2B et de l’UIISC5. En présence de nombreuses autorités civiles et militaires, les cadets ont également reçu les insignes de leurs établissements respectifs. Ce moment symbolique est venu consacrer leur engagement et leur appartenance à ce parcours citoyen exigeant.
Une présence institutionnelle de premier plan
La présence de Cindy Leoni, sous-directrice de la préparation, de l’anticipation et de la gestion des crises à la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC), a conféré à cette journée une dimension toute particulière. Par ses responsabilités stratégiques au niveau national, elle incarne la coordination et l’efficacité du dispositif français de sécurité civile face aux crises majeures. Sa participation témoigne de l’intérêt porté au développement de l’engagement citoyen chez les jeunes et souligne l’importance accordée à ces dispositifs de formation dans la construction des futurs acteurs de la résilience nationale.
Des ateliers pratiques au plus près des réalités du terrain
Après un déjeuner partagé à l’ordinaire du régiment, l’après-midi a été consacré à des ateliers pratiques. De 13h30 à 17h00, deux thématiques majeures ont été abordées : le sauvetage-déblaiement, indispensable lors de catastrophes naturelles ou d’effondrements, la lutte contre les feux de forêt, enjeu particulièrement crucial en région méditerranéenne. Ces mises en situation ont permis aux jeunes de mieux appréhender les réalités opérationnelles de la Brigade Militaire de Sécurité Civile.
Transmettre l’esprit d’engagement
Au-delà des apprentissages techniques, cette journée a surtout permis de transmettre des valeurs fondamentales : solidarité, sens du devoir et engagement au service des autres. À travers cette initiative, l’UIISC5 confirme son rôle essentiel dans la formation citoyenne des jeunes générations et dans la promotion d’un engagement concret au service de la nation.
Après un déjeuner partagé à l’ordinaire du régiment, l’après-midi a été consacré à des ateliers pratiques. De 13h30 à 17h00, deux thématiques majeures ont été abordées : le sauvetage-déblaiement, indispensable lors de catastrophes naturelles ou d’effondrements, la lutte contre les feux de forêt, enjeu particulièrement crucial en région méditerranéenne. Ces mises en situation ont permis aux jeunes de mieux appréhender les réalités opérationnelles de la Brigade Militaire de Sécurité Civile.
Transmettre l’esprit d’engagement
Au-delà des apprentissages techniques, cette journée a surtout permis de transmettre des valeurs fondamentales : solidarité, sens du devoir et engagement au service des autres. À travers cette initiative, l’UIISC5 confirme son rôle essentiel dans la formation citoyenne des jeunes générations et dans la promotion d’un engagement concret au service de la nation.
Outre les personnalités déjà citées, étaient présents : Pierre-Yves Argat, directeur de cabinet du préfet de Haute-Corse, Contrôleur général Pierre Pieri, directeur du SIS 2B, Colonel Stéphane Drenne, chef de corps de l’UIISC5, Commandant en second Lilian Auber, adjoint au chef de corps, Commandant Nicolas Brillant, chef du BOI, Lieutenant-colonel Thierry Nutti, chef du groupement des affaires institutionnelles et citoyennes du SIS 2B, Alain Biasci, chef du SIDPC 2B, Jean-Pierre Cabut, président honoraire des cadets de la gendarmerie de Haute-Corse et Éric Battestini, président des cadets de la gendarmerie de Haute-Corse
(Photos : SIS 2B)
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