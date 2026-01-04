Matignon confirme la revalorisation de la Dotation de Continuité Territoriale pour 2026

MP le Jeudi 26 Mars 2026 à 17:39

Dans un courrier adressé au député Michel Castellani, le Premier ministre confirme que l’enveloppe de dotation de continuité territoriale sera finalement abondée de 60 millions d’euros pour 2026. Sébastien Lecornu annonce en outre des échanges ont été engagés avec l’OTC au sujet des ETS