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À Sartène, la Fiera di u Campus AgriCorsica cultive son ancrage local


Jeanne Soury le Jeudi 26 Mars 2026 à 13:37

Sur les hauteurs de Sartè, entre ateliers, stands de producteurs et démonstrations spectaculaires, la Fiera di u Campus AgriCorsica confirme son enracinement. Samedi 28 mars, pour sa troisième édition, l’évènement réaffirmera sa vocation : faire dialoguer agriculture, transmission et territoire.



À Sartène, la Fiera di u Campus AgriCorsica cultive son ancrage local
Ici, pas de démesure. Installée au cœur même du lycée agricole, la foire qui se tiendra samedi 28 mars, adopte un format maîtrisé : une quarantaine d’exposants, pas davantage. Un choix revendiqué. « Le but, c’est que les gens puissent tous travailler », souligne Lucie Bernard-Nicolai, chargée de communication au lycée agricole de Sartène et organisatrice de l’événement.

Producteurs, artisans, anciens élèves participent à cette mise en lumière d’une économie locale vivante. Canistrelli, produits à base de châtaigne, coutellerie ou bijoux composent un panorama fidèle aux savoir-faire insulaires. Une sélection resserrée privilégie les circuits courts et préserve l’équilibre économique entre les stands. 

Du savoir-faire à la démonstration

La Fiera ne se limite pas à un marché. Elle revendique également une dimension immersive. Le public circule librement entre ateliers pédagogiques et démonstrations techniques : fabrication de brocciu, travail du bois en direct, ateliers forestiers… Autant de fenêtres ouvertes sur les métiers.

Point d’orgue de la journée, les performances de David Dauphin, champion de France de découpe à la tronçonneuse, apportent une dimension spectaculaire à l’événement. En parallèle, les plus jeunes trouvent leur place entre jeux et baptêmes en tracteur, témoignant d’une foire pensée pour tous les publics.

À Sartène, la Fiera di u Campus AgriCorsica cultive son ancrage local
Une vitrine pour les formations agricoles

Derrière la foire, l’objectif est clair : rendre visible l’enseignement agricole. Le temps d’une journée, le campus devient un lieu d’échanges. Formations, débouchés, parcours : enseignants et personnels accueillent les visiteurs, répondent à leurs questions et expliquent les différentes filières. « C’est le moment de venir se renseigner, de poser des questions », insiste Lucie Bernard-Nicolai.

Au-delà des stands et des animations, la Fiera di u Campus AgriCorsica porte une ambition plus discrète, mais essentielle : changer le regard sur le lycée agricole. « J’aimerais que les visiteurs retiennent qu’il fait bon vivre au lycée », confie la chargée de communication. Une phrase simple, mais qui résume l’esprit de cette foire : ancrée, ouverte et tournée vers l’avenir.

Une fréquentation en croissance 

Depuis ses débuts, l’événement s’installe progressivement. Près de 1 000 visiteurs avaient assisté à la première édition, environ 750 l’année suivante,  une baisse attribuée à la météo défavorable. Cette année, les conditions s’annoncent plus clémentes et ravivent l’espoir d’un public au rendez-vous. « Comme il fait beau et que l’on sort de la période électorale, on espère que les gens seront nombreux », précise l’organisatrice.

Et au fil des éditions, un autre indicateur se confirme : la fidélité des exposants. « Les producteurs sont très contents, ils nous rappellent tous les ans ». Un signe que la formule fonctionne. Ni trop grande, ni trop confidentielle, la foire trouve peu à peu son équilibre tout en restant fidèle à son objectif initial : créer du lien entre agriculture, savoir-faire et territoire.





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