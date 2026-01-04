À Sartène, la Fiera di u Campus AgriCorsica cultive son ancrage local

Une vitrine pour les formations agricoles



Derrière la foire, l’objectif est clair : rendre visible l’enseignement agricole. Le temps d’une journée, le campus devient un lieu d’échanges. Formations, débouchés, parcours : enseignants et personnels accueillent les visiteurs, répondent à leurs questions et expliquent les différentes filières. « C’est le moment de venir se renseigner, de poser des questions », insiste Lucie Bernard-Nicolai.



Au-delà des stands et des animations, la Fiera di u Campus AgriCorsica porte une ambition plus discrète, mais essentielle : changer le regard sur le lycée agricole. « J’aimerais que les visiteurs retiennent qu’il fait bon vivre au lycée », confie la chargée de communication. Une phrase simple, mais qui résume l’esprit de cette foire : ancrée, ouverte et tournée vers l’avenir.



Une fréquentation en croissance



Depuis ses débuts, l’événement s’installe progressivement. Près de 1 000 visiteurs avaient assisté à la première édition, environ 750 l’année suivante, une baisse attribuée à la météo défavorable. Cette année, les conditions s’annoncent plus clémentes et ravivent l’espoir d’un public au rendez-vous. « Comme il fait beau et que l’on sort de la période électorale, on espère que les gens seront nombreux », précise l’organisatrice.



Et au fil des éditions, un autre indicateur se confirme : la fidélité des exposants. « Les producteurs sont très contents, ils nous rappellent tous les ans ». Un signe que la formule fonctionne. Ni trop grande, ni trop confidentielle, la foire trouve peu à peu son équilibre tout en restant fidèle à son objectif initial : créer du lien entre agriculture, savoir-faire et territoire.