Fin de la grève des transporteurs scolaires en Corse mais les négociations se poursuivent

"Nous reprendront notre travail, comme il se doit et comme nous l'avons toujours fait, dès demain matin", a annoncé Sauveur Grisoni, porte-parole des deux syndicats de transporteurs corses, Strada Corsa et FNTV de Corse. Au terme d'une heure et demie d'entretien avec le président de l'exécutif Gilles Simeoni, les membres de la délégation se sont dit "satisfaits", lundi midi : "On a mis sur la table toutes nos revendications, elles ont été entendues et débattues, a apprécié Sauveur Grisoni. Maintenant, on entre dans un cycle de travail qui se veut rapide pour arriver à trouver toutes les solutions nécessaires."Le porte-parole n'a pas souhaité mettre en avant une revendication plutôt qu'une autre : "On pense que des solutions pourront être apportées rapidement, quand pour d'autres, ça prendra plus du temps". Leurs revendications portaient sur la refonte du schéma directeur des transports de la Corse, une "réelle prise en compte" de l'inflation et de l'augmentation des coûts d'exploitation induite, comme des surcoûts liés à l'insularité "et subis par les entreprises corses". La délégation demande enfin "une reprise du dialogue" avec un interlocuteur du service des transports de la Collectivité de Corse, en plus du "remplacement immédiat" du directeur de ce service. Jeudi 26 octobre , les transporteurs avaient manifesté leur mécontentement dans les rues d'Ajaccio. Ils protestaient notamment contre l'attribution de certaines lignes de bus à l'opérateur Phoenix à Ajaccio, dans le cadre de la délégation de service public des transports scolaires.Gilles Simeoni ne s'est pas exprimé devant la presse, au sortir de cette réunion. "L'échange a été fructueux et constructif", a néanmoins réagi la Collectivité de Corse, se mettant sur la même ligne que l'intersyndicale. Et de préciser que cette réunion "en appelle d'autres".