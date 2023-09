Société des transports Phœnix : "nous sommes délégataires de lignes scolaires en Corse depuis 2019 "

Notre entreprise crée en 2017 très loin des consortiums et logiques de grands groupes a pour activité le transport touristique, le transport de personnes à mobilité réduite ainsi que le transport scolaire.Pour rappel nous sommes délégataires de lignes scolaires depuis 2019 et employons environ 30 salariés.



Notre entreprise ne bénéficie d’aucune complicité continentale ou aide extérieure et n’est soutenue par aucun groupe quel qu’il soit, nous insistons bien sur le fait qu’Il n’existe de près ou de loin aucune collaboration avec des acteurs continentaux dans le cadre des appels d’offres pour les transports scolaires



En réponse aux inquiétudes de M. Grisoni tout comme lui nous finançons nous-mêmes nos propres autocars et avons également de nombreuses charges (personnel, entretien…), nous tenons à rappeler que de nombreuses entreprises insulaires font appel à de la logistique venue de France en particulier dans le cadre des locations d’autocars, ces propos sont donc purement ridicules.



Nous avons par ailleurs sollicité auprès de M. Grisoni une rencontre afin de lui présenter notre entreprise et dissiper toutes les inquiétudes que la corporation peut avoir.



En conclusion nous sommes attristés de voir un syndicat censé défendre l’ensemble de la profession calomnier un transporteur Corse ayant pour unique but de remettre en question les conditions d’attributions des marchés publics.