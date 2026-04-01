Fin de la grève au CDAV de Haute-Corse : un accord trouvé pour maintenir l’enseignement spécialisé

L’Association départementale des PEP2B (Pupilles de l’enseignement public) a officialisé, vendredi, la fin du mouvement de grève qui touchait le CDAV, le Centre départemental d’aide à la vie scolaire, une structure dédiée à l’accompagnement d’enfants en difficulté ou en situation de handicap.Ce service, adossé à l’Éducation nationale, assure un suivi éducatif et pédagogique individualisé, en lien avec les établissements scolaires, afin de favoriser l’inclusion et la réussite des élèves les plus fragiles.Selon l’association, cette issue fait suite à un échange « constructif » avec Rémi-François Paolini, recteur de l’académie de Corse.Une convention a été conclue, garantissant la poursuite de l’enseignement spécialisé au sein du CDAV, et donc le maintien des postes concernés, au cœur des revendications portées par les salariés et les administrateurs des PEP2B.Dans leur communiqué, les PEP2B saluent « l’écoute, la compréhension et l’engagement » du rectorat et des équipes de l’Éducation nationale dans la recherche d’une solution.L’association remercie également les salariés mobilisés, les familles, les organisations syndicales, ainsi que la Ville de Bastia et la Collectivité de Corse, dont le soutien est qualifié d’« exemplaire » et « déterminant ».Fidèles à leurs missions, les PEP2B assurent qu’ils resteront mobilisés pour garantir la qualité de l’accompagnement proposé aux publics les plus fragiles



