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Fin de la grève au CDAV de Haute-Corse : un accord trouvé pour maintenir l’enseignement spécialisé


La rédaction le Samedi 4 Avril 2026 à 09:35

Le mouvement de grève engagé au sein du CDAV (Centre départemental d’aide à la vie scolaire) a pris fin ce vendredi. Les PEP2B annoncent la signature d’un accord avec le rectorat garantissant la poursuite des postes d’enseignants spécialisés.



Anne Chiardola, directrice académique de la Haute Corse, Rémi-François Paolini, recteur de Corse, et Pascal Vivarelli, président de l’AD PEP2B ont signé la convention entre l’Éducation Nationale et le CDAV, en présence des enfants et du personnel du CDAV
Anne Chiardola, directrice académique de la Haute Corse, Rémi-François Paolini, recteur de Corse, et Pascal Vivarelli, président de l’AD PEP2B ont signé la convention entre l’Éducation Nationale et le CDAV, en présence des enfants et du personnel du CDAV
L’Association départementale des PEP2B (Pupilles de l’enseignement public) a officialisé, vendredi, la fin du mouvement de grève qui touchait le CDAV, le Centre départemental d’aide à la vie scolaire, une structure dédiée à l’accompagnement d’enfants en difficulté ou en situation de handicap.
Ce service, adossé à l’Éducation nationale, assure un suivi éducatif et pédagogique individualisé, en lien avec les établissements scolaires, afin de favoriser l’inclusion et la réussite des élèves les plus fragiles.
 
Selon l’association, cette issue fait suite à un échange « constructif » avec Rémi-François Paolini, recteur de l’académie de Corse.
Une convention a été conclue, garantissant la poursuite de l’enseignement spécialisé au sein du CDAV, et donc le maintien des postes concernés, au cœur des revendications portées par les salariés et les administrateurs des PEP2B.


Un soutien jugé déterminant
Dans leur communiqué, les PEP2B saluent « l’écoute, la compréhension et l’engagement » du rectorat et des équipes de l’Éducation nationale dans la recherche d’une solution.
L’association remercie également les salariés mobilisés, les familles, les organisations syndicales, ainsi que la Ville de Bastia et la Collectivité de Corse, dont le soutien est qualifié d’« exemplaire » et « déterminant ».
Fidèles à leurs missions, les PEP2B assurent qu’ils resteront mobilisés pour garantir la qualité de l’accompagnement proposé aux publics les plus fragiles

 





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