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Figarella : et si on campait dans l'enceinte du cimetière ?


La rédaction le Jeudi 16 Avril 2026 à 15:24

La scène a été découverte ce jeudi matin dans le cimetière de Figarella, à Santa Maria di Lota. Un couple, sans doute fraîchement débarqué en Corse, a installé une tente de camping à l’intérieur même de l’enceinte funéraire.



Figarella : et si on campait dans l'enceinte du cimetière ?

« Honteux », « aucun respect pour les morts », « vergogna » : les témoignages recueillis sur place traduisent une indignation générale face à ce comportement jugé inacceptable.
Le véhicule des occupants, immatriculé dans l'Aveyron, était stationné devant les grilles du site, qu'ils ont  franchies pour installer leur tente entre les tombes. Une situation jugée « inadmissible » sur place par toutes les personnes qui ont découvert cette nouvelle façon de camper parmi les défunts,

Plusieurs personnes ont fait part de leur colère face à ce qu’elles considèrent comme un manque total de respect pour les défunts et leurs familles. « On n’avait jamais vu ça », confie un riverain, évoquant un « spectacle choquant » au petit matin.

On ignore à ce stade si les autorités ont été saisies ou si des suites seront données à cet épisode, mais quelques personnes leur ont fait savoir qu'elles n'étaient pas véritablement contentes de ce comportement!







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