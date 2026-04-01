Figarella : et si on campait dans l'enceinte du cimetière ?

« Honteux », « aucun respect pour les morts », « vergogna » : les témoignages recueillis sur place traduisent une indignation générale face à ce comportement jugé inacceptable.

Le véhicule des occupants, immatriculé dans l'Aveyron, était stationné devant les grilles du site, qu'ils ont franchies pour installer leur tente entre les tombes. Une situation jugée « inadmissible » sur place par toutes les personnes qui ont découvert cette nouvelle façon de camper parmi les défunts,



Plusieurs personnes ont fait part de leur colère face à ce qu’elles considèrent comme un manque total de respect pour les défunts et leurs familles. « On n’avait jamais vu ça », confie un riverain, évoquant un « spectacle choquant » au petit matin.



On ignore à ce stade si les autorités ont été saisies ou si des suites seront données à cet épisode, mais quelques personnes leur ont fait savoir qu'elles n'étaient pas véritablement contentes de ce comportement!

