Fièvre catarrhale ovine : L’ODARC promet son aide aux éleveurs, mais demande à l’Etat d’assumer sa mission

Une aide financière

Ce retrait de l’Etat n’est guère du goût du conseiller exécutif et président de l’ODARC, Dominique Livrelli, éleveur de son état. Il rappelle d’emblée que le sanitaire est une prérogative régalienne de l’Etat qui a pris cette décision sans même consulter personne, « et ce malgré les alertes des professionnels sur les risques inhérents à ce déclassement. De ce fait, la fièvre catarrhale ovine n’est plus soumise à une réglementation particulière permettant une intervention adaptée immédiate de l’Etat lors de toute suspicion afin d’empêcher sa diffusion et d’assurer son éradication ». Il assure qu’à l’inverse, la réaction de la CDC au travers de l’ODARC a été immédiate et s’est traduite par « la volonté de participer financièrement aux actions qui pourraient être mises en place pour limiter au maximum la propagation de cette maladie sur le territoire. Nous avons proposé que l’ODARC soutienne à hauteur de 40% les interventions de traitement des troupeaux, avec d’une part des insecticides, et d’autre part la vaccination des animaux. L’objectif est d’atteindre un niveau d’immunité de 70% à l’été 2022. Le coût total de ces interventions a été évalué à 350 000 €, ce qui correspondrait à un financement de 140 000 € de la part de la CDC. La profession s’est, elle aussi, engagée, via l’ILOCC, à intervenir à hauteur de 20% de ces actions ».



Pas à la hauteur !

Ceci dit, le président de l’ODARC estime que, « compte tenu de sa responsabilité », l’Etat est tenu de s’impliquer financièrement. Et révèle que des discussions sont en cours « pour qu’il s’engage à hauteur de 40% du financement de ces opérations indispensables, et qui doivent être mises rapidement en œuvre, si nous voulons éviter une propagation de la maladie engendrant des pertes économiques importantes, voire des pertes en termes de génétique irrécupérables ». Et en bonne voie, même si, pour l’heure, aucun engagement n’est encore acté, ni sur le montant ni sur la forme de ce financement. « La CDC et l’ODARC sont prêts, une fois de plus, comme nous le faisons dans le cadre du plan de lutte tremblante, à participer à l’effort financier de l’accompagnement sanitaire des troupeaux. Mais nous ne pouvons pas accepter de porter seuls la charge d’une compétence qui ne nous incombe pas. D’un point de vue stratégique, force est de constater que la politique sanitaire menée par l’Etat en Corse privilégie le curatif au préventif. Les actions de veille, de protection et de prévention menées par les services compétents ne sont pas à la hauteur des risques qui pèsent sur notre agriculture, que ce soient sur nos filières animales ou sur nos productions végétales. Les précédentes crises que la Corse a dû affronter et celle en cours, en sont des exemples probants ».



Une mission à assumer

Face au changement climatique qui est un facteur amplificateur des risques sanitaires, il est désormais impératif, pour Dominique Livrelli, que « l’Etat assume pleinement sa mission régalienne afin de mieux contrôler et mieux anticiper le risque d’introduction et de diffusion d’agents pathogènes et d’organismes nuisibles. La CDC et l’ODARC ne peuvent assumer des compétences qu’ils n’ont pas », martèle-t-il. Tout comme il juge indispensable qu’une réflexion soit menée avec les services de l’Etat sur la politique sanitaire qui doit être mise en œuvre en Corse, « compte tenu de ses conséquences directes sur notre agriculture ». Cette réflexion doit permettre notamment « de pouvoir réinscrire très rapidement la fièvre catarrhale ovine dans la liste des maladies réglementées au regard de son impact sur l’économie de l’élevage insulaire, sur la pérennité de la race ovine corse et sur les produits qui en découlent, notamment l’AOP Brocciu ».



N.M.