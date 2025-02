Fièvre catarrhale : les éleveurs corses peuvent solliciter une indemnisation avant le 14 février

Depuis plusieurs mois, la fièvre catarrhale ovine (FCO) touche durement les élevages de Corse. Transmise par un moucheron, la maladie de la langue bleue a provoqué une surmortalité significative dans les cheptels d'ovins, caprins et bovins, avec la circulation du sérotype 3, qualifié de "particulièrement virulent" par les autorités sanitaires.



Face à cette crise, le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire a mis en place un guichet d'indemnisation, ouvert depuis le 30 janvier. Une enveloppe nationale de 75 millions d'euros est allouée pour compenser les pertes liées aux sérotypes FCO-3 et FCO-8, affectant les élevages entre juin et décembre 2024.



Les indemnités sont forfaitaires : 330 euros par animal de plus de 12 mois pour les ovins, et 162 euros pour ceux de moins de 12 mois. Le montant des compensations est déterminé en fonction des pertes constatées dans chaque élevage, en se basant sur des taux de mortalité de référence.



Dépôt des demandes avant le 14 février

Les éleveurs corses concernés doivent soumettre leurs demandes d'indemnisation en ligne sur le site de FranceAgriMer avant le 14 février à 14 heures. Il est crucial que les dossiers soient validés via le téléservice, avec un accusé de réception électronique, afin d’être considérés comme recevables. "Tout dossier déposé ou finalisé après cette date sera rejeté", avertit la préfecture.



Les demandes seront ensuite instruites par les services des directions départementales des territoires de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, qui pourront demander des pièces justificatives pour valider les montants demandés.