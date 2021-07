Festival des Arts sonores revient à Bastia du 6 au 10 juillet

«Durant les différentes périodes du confinement nous avons composé note par note la partition d’un festival nouvelle formule pour célébrer l’art sonore, dans ses expressions les plus créatives et les plus diverses.» explique Tommy Lawson, directeur artistique de Zone libre*. «Cette édition 2021, comme un hors-série, propose des formes adaptées aux contraintes actuelles et tournées vers l’avenir, formes réinventées autour de nouveaux récits et plus largement les écritures numériques. Cette année nous avons changé l’intitulé et le Forum des Arts Sonores devient Festival des Arts Sonores Zone Libre tout en conservant notre format multi-offres sur la création musicale. Pour cette édition 2021, nous avons donné carte blanche au collectif bastiais Play It, axé sur la musique électronique, et cela va donner un coté un peu plus festif tout en gardant la touche création. On s’ouvre aussi sur l’exterieur avec cde nombreux partenariat**.»Si la plus grande partie de ce festival va se dérouler au Centre Culturel L’Alb’Oru, il s’ouvrira aussi à l’extérieur à Lupino et à la Citadelle (voir programme ci-dessous).«Zone Libre continue de porter un discours fort dans un monde culturel bousculé et privé depuis de longs mois de ce lien essentiel avec les publics. Grâce au soutien des partenaires institutionnels, le festival maintien une entrée libre sur l’ensemble de la manifestation. Le festival veut offrir au plus grand nombre quatre jours de découverte et de partage, autour d’une programmation exigeante et un line-up éclectique, avec une ouverture sur les jeunes talents insulaires. Zone Libre propose à tous un festival tout entier animé par un désir de retrouvailles et d’échanges, pour célébrer ensemble un urgent retour à la vie, au sonore, au sensible, à la rencontre collective et festive. » souligne Tommy Lawson.* Association Zone Libre : Espace Sant’Angelo – rue Dr Morucci – 20200 Bastia. tel : + 33 6 08 07 47 86 **En partenariat avec : Les Pépinières européennes de création (Paris) Transcultures (La Louvière, Belgique), le Centre culturel Una Volta (Bastia) et la Cie Art Mouv’ (Bastia)Entrée libre sur l’ensemble du festival, dans la limite des places disponibles et selon les règles sanitaires en vigueur.18h30/20h : Centre culturel Alb’Oru (Terrasse cafétéria)OPENING !Play It (Bastia) : Alliant musique électronique et instrumentale, Amareda vous propose un warm up aux accents mélancoliques et romantiques.20h30 : Centre culturel Alb’Oru (grande salle)THE WHEELS ORCHESTRA (PARIS)Performance / installation sonoreDJ set ou concert ? The Wheels Orchestra, c’est un peu tout ça à la fois. Entourés de plus de trente magnétophones à bandes (essentiellement les mythiques Revox), ces chercheurs fous, en blouse blanche bien entendu, façonnent et sculptent les sons grâce à des boucles préenregistrées ou créées en direct. « Un machin visuel et musical », immersif et expérimental, au cours duquel se rencontreront rock, rap, dub, ambient, discours politiques ou hip-hop.18h00/19h00 : Centre culturel Alb’Oru (grande salle)CONCERT ALLONGÉProjet Zone Libre (création)Tommy Lawson (Bastia) et Jean-Daniel Bécache (Paris) : Ce serait comme un concert où les spectateurs seraient invités à s’allonger de tout leur long et à fermer les yeux pour laisser libre cours aux images mentales inspirées par les sons. En fait, ce ne serait pas vraiment comme un concert : ce serait plutôt comme une sieste électronique.20h30 : Centre culturel Alb’Oru (grande salle)NOCEBOConcert (création)Christian Vialard (Nice) : Étrange bulle temporelle hyper-technologique et hypo-affective dans laquelle nous avons vécu ces longs derniers mois. Les mots d’ordre, les contre-ordres, les contraintes, les frustrations et les petites joies volées ici ou là, l’ennui entêtant de chaque minute confinée ; au final la solitude de chacun qui nous a laissés désarmés face à cette minuscule entité dont toute l’énergie est focalisée sur sa survie. Ce constat a inspiré l’artiste sonore et visuel Christian Vialard pour ce set audio guitaristique matiériste.21h30 : Centre culturel Alb’Oru (grande salle)SONIC DREAMSPerformance audio-visuelle (première française)Paradise Now (Mons, Belgique) + Régis Cotentin (Lille)Sur des images fantasmagoriques, somptueuses et oniriques du vidéaste/réalisateur français Régis Cotentin, Paradise Now, créateur sonore et intermédiatique belge propose un voyage transsonique et cinématique passant par des atmosphères vaporeuses et enveloppantes ponctuées de fragments poétiques à des post-songs sensibles ou encore à des grooves lancinants.20h30 : Centre culturel Alb’Oru (grande salle)OVERVIEWPerformance audiovisuelleAnnabelle Playe (Mende)Overview est une performance audiovisuelle mêlant musique électronique et vidéo générative. Annabelle Playe, seule en scène interprète la musique en live à partir d’un dispositif d’instruments électroniques. La musique oscille entre électronique, électroacoustique, drone et noise. Masses sonores, chaotiques ou pulsées, timbres enveloppants sont reliés à une surface 3D audio réactive, créée par Hugo Arcier.22h00 : Centre culturel Alb’Oru (grande salle)CLOSING!Live électroPlay It & Reig (Bastia), invitentCoup de projecteur sur les jeunes talents insulaires avec Play It et Reig qui invitent leurs amis, Wielki et Sefly pour ouvrir et clôturer le festival sur des accents électro et aux basses profondes.10h/17h : Centre culturel Alb’OruSÉLECTION VIDÉOS SONORES« No Lockdown Art »Dans le cadre du projet No Lockdown Art initié par Transcultures et les Pépinières européennes de Création lors du premier confinement lié à la pandémie du Covid-19, ces vidéos ont été réalisées par des artistes (visuels, sonores, multimédias…) intégrant la dimension audio et expérimentale.Les vidéos sont regroupées en 3 chapitres thématiques, fruits de collaborations/échanges avec un aspect poétique dans le texte ou le traitement des images. Avec des oeuvres de A Limb, Philippe Boisnard, Glasz De Cuir, Thomas Israël, Gauthier Keyaerts, Tamara Laï, Lamaφ, Pastoral, Petermfriess, Prism, Radio Prague, John Sanborn, Christian Vialard, Alain Wergifosse.**En partenariat avec les Pépinières européennes de Création, Transcultures.10h/17 Centre culturel Alb’OruINSTALLATION SONORE (création)« Trois petites percées ambulatoires »Yann Van Der Meer, Villa Arson (Nice)Du point de vue de la marche désintéressée, la ville et ses alentours se révèlent d’une étrange façon. Que suppose la temporalité de l’errance dans un environnement proscrivant l’improvisation ?Installation musicale en trois canaux, durée entre 10 et 15 minutes.En partenariat avec les Pépinières européennes de Création, Transcultures et la Villa Arson / ENSA Nice.11h/17h : Place Claude Papi, Lupinu, Bastia (Mercredi)11h/17h : Terrasse du Spaziu Mantinum (samedi)INSTALLATION SONORE IN SITUPANORAMATommy Lawson (Bastia) et Jean-Daniel Bécache (Paris)Le silence et l’absence ont pris une place déroutante dans les usages des habitants durant de long mois. Le dispositif d’écoute avec 8 colonnes semblables au design du mobilier urbain, diffuse des « cartes postales sonores » qui sont autant de conversations retrouvées entre habitants. Une manière de rejouer ce temps sidérant de l’épreuve du confinement en un récit à la fois réaliste et tout autant imaginaire, fantasmé.Ce panorama des sons interpelle l’oreille des passants, l’architecture sonore fait écho à la présence spatiale des colonnes pour susciter une déambulation dans un espace renouvelé.Avec le soutien de la Ville de Bastia et de l’Agence Nationale de la Cohésion de Territoires (Contrat de ville de Bastia)15h/17h : Centre culturel Alb’Oru (cafétéria)Émergences sonores et numériquesEnjeux de l’accompagnement de la création en écoles d’artZone Libre inaugure un volet « Emergences » destiné à se développer lors des prochaines éditions. Quels sont aujourd’hui les enjeux, écueils et horizons dans l’accompagnement technologique et critique de jeunes talents issus des écoles d’art françaises (dont la Villa Arson-Nice) et étrangères. Comment les dimensions de sensibilisation, de création et de professionnalisation se conjuguent-elles concrètement ?Débat organisé en partenariat avec le réseau international des Pépinières européennes de création et avec Transcultures (Centre des cultures numériques et sonores – Belgique).Avec Philippe Franck (directeur des Pépinières européennes de création et de Transcultures – Belgique), Christian Vialard (artiste et professeur à la Villa Arson – ENSA Nice), Yann Van Der Meer (artiste/étudiant à la Villa Arson), Tommy Lawson (artiste sonore et directeur artistique de Zone libre).