Festival Jazz Equinoxe : De sacrées pointures à l’affiche de la 25e édition entre Bastia et Erbalonga

Depuis la création de l’association, les bénévoles (une vingtaine) de Jazz Equinoxe ont toujours su monter des plateaux de qualité. On se souviendra des passages sur scène de Melody Gardot, une habituée, Anna Popovic, Viktor Lazlo, Michel Sardaby, Joe Diorio, Paolo Fresu, André Manoukian & Élodie Frégé, Lucia Rey Trio, ou encore le bassiste Christopher Thomas. « Le festival est né à Furiani, en avril 2000, puis au fil des années s’est déplacé vers Bastia » confie Michel Maestracci, chef d’orchestre de Jazz Equinoxe. «Depuis 2015 on l’a décalé en été pour avoir plus de public. On alterne entre la scène intimiste du Castel Brando à Erbalonga et la grande scène dans la cour du musée de Bastia avec toujours comme leitmotiv, comme priorité, de choisir des artistes qui partagent réellement leur passion avec le public. Ce festival veut favorise les échanges culturels et les rencontres entre artistes et amateurs de jazz. Ces échanges sont primordiaux pour nous». Une politique qui séduit le public, les partenaires et la mairie de Bastia. « C’est un partenariat auquel on tient beaucoup, car le programme est toujours de qualité avec des animations en hiver comme en pleine saison », déclare Mattea Lacave, adjointe au maire de Bastia, en charge de la culture.« Pour fêter dignement un quart de siècle d’existence, nous proposons un programme à la fois féminin, comme souvent c’est vrai, mais aussi varié avec blues, yéyé, straight ahead jazz », souligne Michel Maestracci. Coup d’envoi ce samedi 19 juillet à 20h30 dans les beaux jardins de l’hôtel Castel Brando, partenaire de toujours. Sur scène, la britannique Iraina Mancini. Une enfant de la balle, puisque son père, Warren Peace, était un ami d’enfance de David Bowie et qu’il a contribué à plusieurs albums et tournées de l’artiste londonien. Iraina, 36 ans aujourd’hui, a débuté dans un groupe de pop électronique londonien intitulé « Mancini », puis une formation de Liverpool en étant parallèlement DJ ou animatrice radio sur Soho Radio. En 2021, elle débute une carrière solo avec une musique s’inspirant du cinéma français des années 1960, de la psychédélie, de Serge Gainsbourg ou encore des artistes filles yéyé françaises. «Je l'ai découverte à Londres lors d'un concert et j'ai été bluffé», souligne Michel Maestracci qui sera sur scène en première partie du concert avec les HatMakers. Le groupe bastiais créé en 2020, composé de 5 musiciens et chanteurs, présentera son premier titre « Wounded Knee », enregistré à Bastia en avril 2024, dans les studios de Lucas Antonelli., 2soirée, dans la cour du musée de Bastia avec sur scène Awek, (prononcer A huec qui en occitan, signifie à fond, sans retenue, sans concession), un groupe français, né à Toulouse, à la bio impressionnante, qui sillonne le monde depuis 30 ans avec un blues envoûtant : plus de 1800 concerts, 12 albums enregistrés, dont quatre aux USA, élu meilleur groupe français en 2004 et 2005, prix Cognac Blues Passions en 2009, invité dans nombre de festivals prestigieux tels que « Jazz à Montréal » (Québec), « Jazz à Vienne », « Jazz in Marciac », « Cognac Blues Passions » …. se produisant souvent en ouverture d’artistes légendaires comme BB King, The Blues Brothers, The Yardbirds, John Mayall, Rickie Lee Jones, Zucchero, Texas… Awek à Bastia c’est & énorme!Pour lancer cette soirée, une formation, familiale, ajaccienne : Les Pimenoff, composés du père, Philippe Pimenoff (composition, chant, guitare, batterie), et de ses deux enfants, Lucas Pimenoff (batterie) et Victoria Pimenoff (chœurs), l’histoire d’une passion partagée. Leur répertoire est un mélange de pop, soul et de sonorités plus traditionnelles.Au programme de la dernière soirée,toujours dans la cour du musée : Kareen Guiock Thuram, elle aussi enfant de la balle avec une mère martiniquaise aux goûts mainstream et un père guadeloupéen passionné de guitare. Les chanteuses sont le jardin de Kareen, avec lesquelles elle apprend à chanter, à se projeter, à se rêver. On la découvre à la radio puis à la télévision, devenant en 2012 la présentatrice du 12.45 de M6. Parallèlement sa trajectoire de chanteuse se développe au sein notamment de clubs de jazz où ses premiers textes sont mis en musique. À Bastia elle nous plongera dans l’univers de Nina Simone avec une sublime relecture de ses chansons, grands classiques comme raretés.En première partie, « un jeune en devenir », souligne Michel Maestracci en présentant Louis Garcia-Guerini. «Ce jeune bastiais est tombé dans la musique tout petit grâce à une mère pianiste et un père mélomane. Alors qu’il était plutôt influencé par la musique pop, un déclic s’est produit en été 2021 lorsqu’il a entendu All the things you are par Chet Baker. Il a alors plongé dans le jazz ». Élève au Conservatoire de Bastia, il a ensuite intégré l’école de Jazz de Toulouse, la seule en France, pour des études de musicologie, d’arrangements, d’écriture de chants, d’analyses, d’instruments, l’étude de toutes formes musicales, des cours théoriques et pratiques. Il poursuit aujourd’hui ses études à Montréal, tout en jouant du jazz sur les scènes canadiennes en solo ou avec sa propre formation, le « Loowi’s band ». Ses compositions sont assez modernes, mais avec toujours un fond de jazz. Lors de ce concert, pas improbable qu’il adapte quelques chansons « nustrale » en mode jazz ! Billetterie en ligne ICI (Pass, tarif jeune… )