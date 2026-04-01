Fatigue printanière : pourquoi le changement de saison épuise

Le changement de saison perturbe profondément l'organisme. Le retour à l'heure d'été, le rallongement brutal de la photopériode et les variations thermiques encore marquées en Corse, où les nuits restent fraîches longtemps après que les côtes ont retrouvé leurs premières chaleurs, contraignent le corps à s'adapter en permanence. La sécrétion de mélatonine se recalibre, le cortisol fluctue, et l'ensemble des rythmes biologiques se réorganise sur plusieurs semaines.

À cela s'ajoute un facteur moins visible mais tout aussi déterminant : l'état de l'intestin. Un hiver passé à manger davantage de plats cuisinés, à bouger moins, parfois à multiplier les infections soignées aux antibiotiques, laisse souvent des traces sur le microbiote. Or c'est précisément ce dernier qui joue un rôle clé dans la production de sérotonine, le neuromédiateur du bien-être, et dans la régulation des défenses immunitaires. Quand il est appauvri, le corps sort de l'hiver affaibli, et la fatigue printanière s'installe d'autant plus facilement.







Reconstruire ses défenses après l'hiver



Pour les praticiens qui suivent les populations rurales et les personnes isolées de l'intérieur de l'île, le printemps est justement la période idéale pour remettre le corps en ordre de marche. Cela passe d'abord par l'alimentation : retour aux légumes de saison, réduction des sucres rapides, réintroduction des fibres qui nourrissent les bactéries bénéfiques de l'intestin.



La complémentation peut également jouer un rôle d'appoint. Les probiotiques de Nutripure , associant plusieurs souches bactériennes à des prébiotiques, font partie des options que certains médecins mentionnent désormais à leurs patients pour soutenir la flore intestinale après une période hivernale difficile, à condition de les inscrire dans une démarche globale et non comme une solution miracle.





Écouter son corps plutôt que le forcer



La tentation, au printemps, est souvent de vouloir rattraper le temps perdu : reprendre le sport brutalement, enchaîner les sorties, accélérer le rythme professionnel. Une erreur, selon les spécialistes. Le corps a besoin de progressivité. Une marche quotidienne dans le maquis, une exposition raisonnée au soleil du matin, des nuits suffisamment longues : ces habitudes simples, ancrées dans le mode de vie traditionnel corse, sont en réalité de puissants régulateurs biologiques. Les anciens de l'île avaient leurs propres remèdes printaniers : tisanes de plantes sauvages, retour aux légumes du potager dès les premières chaleurs, journées rythmées par la lumière naturelle. La science contemporaine leur donne, dans une large mesure, raison.



Quand consulter ?



Si la fatigue dure plus de trois semaines, s'accompagne d'une perte de poids inexpliquée, de douleurs persistantes ou d'un état dépressif, une consultation médicale s'impose. Ce que l'on prend parfois pour un simple coup de mou printanier peut masquer une carence en fer, en vitamine D ou en magnésium , particulièrement fréquentes dans certaines zones de l'île où l'ensoleillement hivernal reste limité en altitude.









En Corse comme ailleurs, prendre soin de sa santé au changement de saison n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Entre les conseils avisés d'un médecin de proximité, une alimentation ancrée dans les produits du terroir et quelques ajustements du quotidien, le corps retrouve généralement son équilibre en quelques semaines. Le meilleur remède printanier reste encore d'écouter les signaux que l'organisme envoie, sans les ignorer ni les minimiser.





