Le mouvement entend ainsi dénoncer le « déni de démocratie » de l’État, etqui en découle. Jean-Félix Acquaviva fustige à ce titre les propos « injurieux » et « inacceptables » de Pascal Lelarge. Ce dernier avait qualifié dans les colonnes de notre confrère Corse-Matin de « palabres » et de « gesticulations » le comportement de l’Exécutif dans le dossier de la Corsica Ferries . Dans cette affaire justement, le député de Haute-Corse pointe la « responsabilité écrasante » de l’État, et soulève le risque d’une« faisant intervenir les mêmes mécanismes de collusion d’État que pour la précédente affaire ».Autre menace, celle qui pèserait sur le. « Le préfet de région s’est laissé aller à un argumentaire visant à mettre un terme au service public aérien tel qu’il existe aujourd’hui », révèle Jean-Félix Acquaviva. Le représentant de l’État aurait, selon le député de Haute-Corse, tenu des propos « précis, graves et réitérés », qualifiant de « suranné et dépassé » le modèle de la compagnie Air Corsica. « Je vous laisse imaginer le tremblement de terre économique et social que constituerait la fin d’un service public adapté et maîtrisé par la Corse », prévient-il.