Commando Erignac : L’union sacrée à l’Assemblée de Corse pour demander à l’Etat l’application du droit

Un premier pas ensemble

Pour le député de Haute-Corse et élu de la majorité territoriale, Jean-Félix Acquaviva, qui a interpellé le Premier ministre sur le sujet et signé une lettre avec l’ensemble des parlementaires corses, l’essentiel est de « faire ensemble est un premier pas qui doit en amener d’autres, d’abord obtenir le transfèrement. Nous savons que la charge symbolique et politique amènera à faire bouger les lignes ». Il émet le vœu que cette unité se prolonge « face à l’inacceptable et pour construire la paix. On peut dire sans ambages, eu égard à ce qu’on entend dans les couloirs de l’Assemblée nationale, qu’il y a véritablement une vengeance d’Etat, une institutionnalisation de la vengeance, quelque chose de mécanique et de froid, une feuille de route avec du harcèlement moral pour broyer les familles. C’est important de le dire pour que l’Etat l'entende ». Dans sa question au gouvernement, il parlait de tyrannie et de haine. « Nous avons tous été confrontés à l’injustice de la situation, à des sentiments de haine et de vengeance, Tous ! Rappelez-vous les mots du président Macron à Aiacciu : « ça ne se plaide pas », et les vocables religieux associés à ce crime pour le mettre en dehors du temps, de tout droit ». Pour le député, il faut en faire une force « qui nous conduit aujourd’hui à être en cohésion, à réclamer les voies de la paix et à montrer que nous sommes déterminés ». Le Premier ministre, mentionne-t-il, a, en réponse à la question du député, renvoyé à une commission, le droit de décider de la libération de Pierre Alessandri.



Un contexte politique

Le président de Core in Fronte, Paul-Félix Benedetti, défend aussi la formulation « technique » de la résolution : « Explicitement, un texte basique, même simpliste, mais politiquement très fort qui engage la société corse toute entière ». Il replace les faits dans leur contexte : « On n’est pas ici pour discuter d’un fait humanitaire, mais d’un fait politique majeur qui est notre histoire, mais qui est aussi à l’origine de tous les méfaits qui ont porté la Corse sur des mauvais chemins, a porté des hommes naturellement faits pour le bien à commettre le mal. Ce mal a la genèse d’un syndrome des années troubles, ces années 90 où nous avons tous collectivement perdu de nombreux repères de l’humanité. Entr’autres, nous les Nationalistes. Quand le système politique est déshumanisé et manipulé, il y a des actions qui produisent des préjudices irrémédiables. On ne peut pas revenir en arrière, mais c’était il y a 23 ans ! Ce n’était pas la Corse d’aujourd’hui, c’était une Corse qui faisait peur à la France. Il y a eu de nombreux morts entre Nationalistes… et cet acte d’exécution contre le plus haut personnage de l’Etat en Corse n’était pas un acte de délinquant. Ce n’était pas un acte politique au sens noble, mais il est politique par l’essence de sa fabrication ».



Un texte libérateur

Le leader indépendantiste signale que de nombreux Corses ont pourri en prison : « Il y en a encore aujourd’hui. Nous viendrait-il à l’esprit d’en parler ? Non ! Il y a une plaie, une cicatrice entre la France et la Corse. Sans annihiler ou amoindrir la portée de l’acte qui est inqualifiable au sens humain, mais peut être expliqué historiquement, il faut trouver les voies de l’apaisement ». Il regrette un « Etat omnipotent et vengeur. Pourtant, la France est un pays traversé par des scénarii d’oubli. L’amnistie, c’est l’oubli. Victor Hugo le dit dans son mémorable discours de 1876 au Sénat pour demander l’amnistie des Communards qui a été obtenue 4 ans plus tard : « Seul l’oubli permet le pardon ». S’il y a en permanence la résurgence des plaies, l’alimentation des haines, il n’y a jamais de pardon, on est tout le temps dans l’invective, la défensive, la surenchère, mais pas dans une logique de paix ». Pour lui, pas besoin de parler de la libération des prisonniers : « Enlever le statut de DPS veut dire une libération à échéance de deux ans. Notre texte est libérateur ! Avec un message puissant : finissons-en ! Donnons une chance à la réconciliation, que le drame d’Erignac soit le deuil de tous ! On doit être capable, même nous, Indépendantistes, d’accepter qu’il y ait, dans cet hémicycle, une plaque à son nom, mais à une condition : qu’on ait soldé définitivement ce problème qui est un fardeau tout autant pour la Corse que pour la France ». A la fin de la session, Simon’ Pà, le fils d’Alain Ferrandi, s’est adressé aux élus, leur demandant de faire vivre ce texte en dehors de l’hémicycle jusqu’au rapprochement et à la remise en liberté des derniers membres du commando.



N.M.