Face à la flambée du cacao, les chocolatiers corses tiennent bon pour Pâques

À quelques jours de Pâques, les artisans chocolatiers garnissent leurs vitrines d’oeufs, lapins et poules, mais cette édition 2025 s’annonce un peu particulière. Selon une étude de l’UFC-Que Choisir publiée le 7 avril, le prix du chocolat a augmenté de 14 % en un an. En cause : de très mauvaises récoltes, notamment dans certains pays d’Afrique de l’Ouest, comme la Côte d’Ivoire et le Ghana, qui représentent plus de 60 % de la production mondiale de cacao. Ces deux pays ont connu des conditions climatiques extrêmes, comme des épisodes de sécheresse et des fortes pluies, mais aussi des maladies qui ont touché les cacaoyers, et auxquelles les plantations, vieillissantes et fragiles du fait d’une conduite en monoculture intensive, résistent mal. L’année dernière, le cours du cacao a même atteint un niveau record à la Bourse de New York, où une tonne de cacao s’est négociée à 10 000 dollars.





En Corse, les artisans chocolatiers n’ont donc pas été épargnés par cette augmentation de prix. “On se fournit en chocolat dans des usines sur le continent qui ont leur production de cacao, mais le prix a complètement flambé”, déplore Didier Leoncini, artisan chocolatier à Bastia. “Depuis un an, on s’aperçoit que le prix est en constante augmentation. Il a presque doublé par rapport au prix auquel il était il y a encore un an ou deux. La hausse du prix de la matière première nous impacte directement."



À Furiani, Aline Giammertini, gérante de la chocolaterie Aline, constate “un prix qui a doublé depuis le début de l’année”. “Depuis la création de l’entreprise il y a 12 ans, on a vraiment constaté une augmentation des prix. Le chocolat coûte aujourd’hui trois fois plus cher qu’il ne coûtait il y a un peu plus de dix ans.” Du côté des clients, la hausse des prix se fait aussi ressentir. “Avant, je prenais sans regarder les prix, mais maintenant je regarde tout ça de plus près”, déclare Eliane, cliente de la pâtisserie-chocolaterie Leoncini. “Je suis retraitée, et je fais attention à mes dépenses. Je vais d’ailleurs prendre les petites fritures à 12€ plutôt que les plus gros paquets à 16€”, précise-t-elle avant de passer à la caisse.