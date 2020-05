Fabien Bekenteche, prof de tennis à Calvi , heureux de retrouver les courts

Prof de tennis au sein du TC Calvi depuis 2008, Fabien Bekentech est un des piliers sur lequel le club peut s'appuyer.

Cette date du 17 mars 2020 marquant le début du confinement et l'arrêt de toutes compétitions sportives restera à jamais dans les mémoires.

55 jours plus tard, c'est non sans soulagement que Fabien retrouve ses courts, ses licenciés, ses élèves et ses amis. De ce confinement il en gardera le côté positif:

"L'arrivée de ce Covid-19 a été pour nous tous un choc, d'autant qu'elle a été suivie de cette longue période de confinement pas toujours facile à gérer. De celle-ci, je retiendrai le positif, celui d'être en famille, de voir mes enfants âgés de 5 ans et 1/2 pour l'un et de 10 mois pour l'autre (c'est son anniversaire aujourd'hui), de jouer les instits. En temps normal, c'est vrai que je n'ai pas vraiment le temps de les voir grandir, d'ou mon bonheur.

Durant ce confinement j'ai bien entendu gardé contact avec d'autres membres du club et la présidente Françoise Ciavaldini. Ensuite c'est vrai qu'en étant au chômage partiel ce n'est pas évident mais il fallait en passer par là. Pour le club, j'ai bien conscience que ce n'est pas facile. L'arrêt des activités, l'annulation, même si c'est pas nous qui l'organisons du 2e Ladies Open International de la Ville de Calvi - Eaux de Zilia et des championnats de Corse de tennis ont été un vrai coup de massue pour le club".



Une reprise partielle accompagnée de mesures sanitaires drastiques



Cette épreuve passée, Fabien ne l'oubliera pas mais son regard est désormais tourné vers l'avenir.

" Cette avec un réel soulagement que l'on a appris ce déconfinement et cette reprise des activités programmée pour le 11 mai. On a retrouvé le club qui était en chantier en vue des deux compétitions majeures que nous attendions. Il a fallu se retrousser les manches et avec l'aide des bénévoles, que je salue et que je remercie, nettoyer les courts qui étaient dans un triste état.

Ensuite il a fallu prendre connaissance de la série de mesures permettant une reprise partielle de l'activité tennis rendu par la Fédération Française de Tennis pour la reprise au 11 mai.

Des mesures drastiques qui s'imposent avant de jouer : les joueurs doivent arriver en tenue de tennis, avec leur propre matériel (raquette, balles, serviette, bouteille d'eau, gel hydro-alcoolique. Chacun doit se laver les mains ou utiliser son gel hydro-alcoolique. Il faut éviter que les joueurs ne se croisent lors des changements de créneaux horaires, tout comme il leur est demandé d'entrer individuellement sur le court, d'arriver à l'heure exacte de réservation qui doit obligatoirement se faire par téléphone, et de quitter le court 5 mn avant la fin de la séance.

Sur le court, là aussi, les mesures sont très strictes: les joueurs doivent nettoyer avec leurs gants le banc ou la chaise, avant et après la partie avec du détergent désinfectant et du papier jetable mis à disposition pat le club, ce avant et après. Chaque joueur doit amener un jeu de 4 à 6 balles marquées. Les règles habituelles de distanciation sociale minimum de deux mètres....

Toutes ces mesures n'ont pas été faciles à mettre en pratique mais chacun doit prendre conscience de leur importance".



Concernant l'enseignement du tennis, là aussi les règles imposent plusieurs contraintes.

" Les cours individuels sont dispensés par un prof diplômé d'Etat. L'accompagnateur doit déposer le joueurs (enfant) devant le club et le récupérer a l'issue de la leçon. Si l'enseignement fournit les balles, l'élève ne doit pas ramasser la balle avec les mains, seul l'enseignant est habilité à le faire. L'élève lui renvoie alors la balle".



Le tournoi d'été maintenu pour l'heure

Si pour l'heure Fabien regrette mais comprend qu'il n'y ai pas de reprises de compétitions dans l'immédiat il reste tout de même optimiste pour le traditionnel tournoi d'été du club qui se déroule du 1er au 16 août et qui pour l'heure est maintenu.

" L'inconnu pour ce tournoi reste bien évidemment la participation ou pas des vacanciers qui habituellement est de l'ordre de 60 à 65%" ajoute, in fine, Fabien.