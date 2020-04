FO de Corse-du-Sud et BTP : "pas reprise tous azimuts avec le COVID 19 encore très présent"

L’union départementale des syndicats FO de la Corse du sud communique :

L'union départementale Force ouvrière de la Corse du sud a participé, jusqu'à encore récemment, aux réunions de la cellule économique d'appui et d'action en faveur des entreprises, organisées par la préfecture de la région Corse.

Notre syndicat y participait dans le but de nous assurer que toutes les mesures de protection en faveur des salariés soient bien prises. (masques, gels, dépistage systématique au moins pour tous les salariés se rendant physiquement sur leur lieu de travail). Nous souhaitions également vérifier qu'aucune reprise du travail à risque ne soit envisagée;





Or, nous constatons qu'une reprise du travail est déjà organisée dans les BTP sur la base d'un guide pratique élaboré par les fédérations patronales et amplement relayé par les pouvoirs publics. Ainsi, des chantiers tests sont en œuvre alors même que sur bon nombre de sites le travail a déjà repris normalement et sans la présence des inspecteurs du travail, à ce propos, il semblerait même que le ministère du travail ait donné des directives afin que les inspections du travail n’interviennent pas.





Que signifient donc ces chantiers tests alors qu'une reprise d'activité réelle est constatée dans cette profession? Comment des ouvriers pourraient à la fois travailler sur un échafaudage ou sur une toiture et penser aux gestes barrières tout en veillant dans le même temps à ne pas tomber?

Une démarche similaire est en cours dans les métiers de bouche. Un des participants à la réunion du 16 avril l'a dit clairement : « IL faut reprendre le travail avec le COVID et il faudra se faire une raison..... »





L'UD FO de la Corse du sud est en total désaccord avec ces agissements. Si elle peut comprendre, au regard de la situation économique qui va probablement fortement impacter l’emploi, qu’une reprise du travail est souhaitable, elle ne saurait cautionner une reprise tous azimuts avec le COVID 19 encore très présent sans que la sécurité des salariés ne fasse l’objet d’une priorité. Le motif économique ne saurait justifier la mise en danger des salariés !

L'UD FO de la Corse du sud appelle les salariés à refuser de reprendre dans des conditions pareilles et à utiliser tous les moyens dont ils disposent pour se protéger : Droit de retrait et grève.