Été 2025 : les Nocturnes d’Ajaccio font leur retour ce vendredi 4 juillet

Place Foch : un village de créateurs chaque week-end

Les vendredis et samedis soirs, la place Foch accueillera de 18h à minuit un village éphémère dédié aux artisans et créateurs. Bijoux, céramiques, décorations, savons, coutellerie, accessoires ou encore bougies artisanales… Plus de 70 exposants se relaieront tout au long de l’été, avec jusqu’à 30 créateurs différents par soirée, garantissant une diversité renouvelée à chaque édition. « Lors de la première édition, nous avions commencé avec trois tentes et un seul soir par semaine. Aujourd’hui, nous recevons tellement de demandes d’artisans locaux que nous avons installé cinq tentes et ouvert le village deux soirs par semaine », souligne Alexandre Farina.



Manèges, jeux pour enfants, douceurs sucrées et musique live accompagneront ces soirées festives et familiales, où l’artisanat local rencontre l’art de vivre corse dans toute sa richesse.



La Halle Gourmande se met à l’heure nocturne

Les papilles ne seront pas en reste : les Nocturnes de la Halle Gourmande reviennent elles aussi pour quatre soirées savoureuses, les mardis 8 et 22 juillet, puis les 5 et 19 août. Sur la place Campinchi, la Halle se transforme de 18h à minuit en véritable temple de la gastronomie locale. Dégustations, découvertes culinaires, produits du terroir et concerts en plein air composeront le menu de ces rendez-vous gourmands. « La Halle Gourmande tourne désormais à plein régime, après des débuts difficiles. C’est devenu un véritable lieu de rencontre et de partage entre locaux et visiteurs. Là aussi, nous passons de deux à quatre soirées cet été, en réponse à une forte demande », précise le Premier adjoint.





A noter que pour permettre à tous de profiter des Nocturnes, la Ville d’Ajaccio a renforcé les solutions de stationnement et précise : « Le parking du Palais des Congrès (CCI) reste accessible au public, le parking Diamant, en travaux, reste ouvert uniquement aux abonnés, celui de la Miséricorde, à 5 minutes à pied du centre, propose une rotation de navettes gratuites toutes les 6 minutes vers l’arrêt Préfecture, jusqu’à 00h30 les vendredis et samedis. Enfin 80 places supplémentaires gratuites sont disponibles sur la place Miot durant toute la saison estivale ».