Entreprises corses, 3 bonnes raisons de candidater à la Résidence d’Accélération Transition Écologique #4

Issého ouvre l’appel à candidatures de la Résidence d’Accélération Transition Écologique #4, un programme immersif et opérationnel pensé par et pour des dirigeants, pour aider les entreprises à engager, structurer ou accélérer leur transition écologique.



En 2026, la Résidence revient dans une édition renforcée, avec un accompagnement sur 10 mois et une dynamique collective portée par un large réseau de partenaires publics et privés.



– Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 8 février 2026 (minuit)

– 15 entreprises corses seront sélectionnées

– Temps immersif : du 29 mars au 3 avril 2026 à Ajaccio



Prendre un temps de recul, se doter d’une feuille de route claire et avancer entouré : voici 3 bonnes raisons de rejoindre la Résidence d’Accélération Transition Écologique #4.







1. Parce que la Résidence permet de passer de la réflexion à l’action



Aujourd’hui, la transition écologique et les démarches RSE ne sont plus “un plus” : elles deviennent des critères de plus en plus déterminants : pour répondre aux exigences de certains marchés publics ou privés, pour convaincre des partenaires, ou encore pour faciliter l’accès à certains financements et prêts.

Vous faites peut-être partie des entreprises à avoir entamé une réflexion : sobriété énergétique, achats responsables, mobilité, gestion des déchets, évolution des offres, attentes clients, nouvelles réglementations…



Mais entre l’envie de faire mieux faire et la réalité du quotidien, vous manquez sans doute de temps et de ressources méthodologiques, théoriques et pratiques pour avancer.



C’est précisément ce que propose la Résidence : un temps de recul, accompagné par des experts, un accompagnement structurant qui permet de transformer des intentions en décisions…puis en actions.



Au programme : ateliers collectifs, coaching personnalisé, temps d’inspiration, mises en situation… Une approche qui aide les dirigeants à clarifier leurs priorités, structurer une trajectoire réaliste, et avancer étape par étape.



« La Résidence d’Accélération, c’est un formidable accélérateur pour comprendre, agir et déployer des actions concrètes. » — Jean-Marc Ambrosiani, Directeur ADEME Corse



Marque employeur : impossible de faire l’impasse sur la transition

S’engager dans une transition écologique crédible, c’est aussi répondre aux attentes des collaborateurs d’aujourd’hui… et de demain. Pour recruter, mobiliser et fidéliser, les entreprises doivent de plus en plus démontrer qu’elles sont alignées avec leur époque, et capables de se projeter dans un modèle durable.











2. Parce que l’édition 2026 est “augmentée” : 10 mois pour ancrer le changement



C’est la grande nouveauté de cette année : la Résidence ne s’arrête pas aux 5 jours d’immersion.



Après le temps fort à Ajaccio, les entreprises bénéficient d’un accompagnement jusqu’à décembre 2026, rythmé par plusieurs temps forts, pour tester, ajuster et déployer leurs actions dans la durée.



Objectif : laisser le temps aux entreprises d’intégrer les résultats de leur réflexion, de les confronter au terrain, et d’itérer jusqu’à obtenir des résultats concrets.



Un format renforcé pour une transition réellement mise en œuvre et pas seulement “annoncée”.

