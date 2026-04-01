Entre ciel et mer, la Patrouille de France s’entraîne jusqu’à jeudi à Ventiseri

Après le ruban, les Alpha Jet se segmentent, enchaînent les loopings par équipée de deux ou trois, avant de retrouver une position à huit. Deux des avions vont se frôler le temps d’un croisement à plusieurs centaines de kilomètres heure, laissant dans leur sillage l’un une traînée rouge et l’autre une traînée bleue. Au sol, le commandant Stephen commente la session, procédant à des ajustements d’ordre esthétique dans un vocabulaire très spécifique, parlant de « barrique », de « concorde » ou estimant que l’un des pilotes n’était « pas assez centrifugé » à son goût. Le debriefing vidéo suivra. Avant toute considération esthétique, c’est la sécurité l’enjeu sur lequel veille l’équipe au sol : « Je suis en contact permanent avec la tour de contrôle, indique le commandant Stephen. En cas de trafic ou en cas de présence d’oiseaux, on prévient les pilotes. »



"Les petits n'ont pas eu peur"



Sur la plage, des badauds profitent du spectacle. « C’est incroyable, magique, ça me rend fier », salue Sacha, un vacancier venu de Bourges. Il n’est pas tombé par hasard sur l’entraînement de la Patrouille de France : « J’ai de la famille qui travaille sur la base aérienne. » C’est la première fois qu’il assistait à un show aérien : « Je m’attendais à voir des figures, mais pas aussi précises, proches de nous et spectaculaires », applaudit-il. Un peu plus loin, trois mamans et leurs enfants apprécient également le moment. « Les petits n’ont pas eu peur. Ca va vite, mais ce n’est pas trop bruyant. Ils ont même montré du doigt les avions ! »