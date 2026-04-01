Entre ciel et mer, la Patrouille de France s’entraîne jusqu’à jeudi à Ventiseri

« Je vous signale un effet miroir possible avec une mer d’huile ». Posté sur la plage située derrière la BA 126, le commandant Stephen (1) donne ses dernières instructions aux huit pilotes d’Alpha Jet de la Patrouille de France. En réalité, ils seront neuf à décoller de la base ce mardi matin, le neuvième tournant autour des huit autres pour les prendre en photo. L’un des pilotes signale un léger contretemps : « J’ai deux abeilles dans le cockpit... » Le départ est retardé de quelques secondes, le temps d’ouvrir la verrière pour chasser les butineuses.
De la plage, le vacarme du décollage se fait entendre, puis l’image se joint au son quand les Alpha Jet surgissent au-dessus des pins, en formation diamant. C’est le ruban, soit la partie du vol durant laquelle les pilotes synchronisent tous leurs mouvements. Les avions montent haut, puis redescendent en piqué, dégageant au passage des volutes de fumée bleu, blanc, rouge, sans quoi ce ne serait pas la patrouille de France.
De la plage, le vacarme du décollage se fait entendre, puis l’image se joint au son quand les Alpha Jet surgissent au-dessus des pins, en formation diamant. C’est le ruban, soit la partie du vol durant laquelle les pilotes synchronisent tous leurs mouvements. Les avions montent haut, puis redescendent en piqué, dégageant au passage des volutes de fumée bleu, blanc, rouge, sans quoi ce ne serait pas la patrouille de France.
Les Alpha Jet de la Patrouille de France dégagent des volutes de fumée bleu blanc rouge durant la représentation.
L’effet miroir dont parlait le commandant durant son briefing, c’est lorsque le bleu de la mer et du ciel ne font qu’un. Vu d’en haut, l’absence de relief peut modifier les perceptions et les repères que les pilotes ont en survol terrestre : « Ca génère une fausse impression de hauteur, les pilotes peuvent se sentir plus haut par rapport à où ils se situent en réalité », explique le commandant Stephen, qui dirige les équipes de présentation de l’Armée de l’air et de l’espace. Et en ce mardi matin, la mer est d’huile et le ciel d’un bleu total, sans le moindre nuage.
Après le ruban, les Alpha Jet se segmentent, enchaînent les loopings par équipée de deux ou trois, avant de retrouver une position à huit. Deux des avions vont se frôler le temps d’un croisement à plusieurs centaines de kilomètres heure, laissant dans leur sillage l’un une traînée rouge et l’autre une traînée bleue. Au sol, le commandant Stephen commente la session, procédant à des ajustements d’ordre esthétique dans un vocabulaire très spécifique, parlant de « barrique », de « concorde » ou estimant que l’un des pilotes n’était « pas assez centrifugé » à son goût. Le debriefing vidéo suivra. Avant toute considération esthétique, c’est la sécurité l’enjeu sur lequel veille l’équipe au sol : « Je suis en contact permanent avec la tour de contrôle, indique le commandant Stephen. En cas de trafic ou en cas de présence d’oiseaux, on prévient les pilotes. »
"Les petits n'ont pas eu peur"
Sur la plage, des badauds profitent du spectacle. « C’est incroyable, magique, ça me rend fier », salue Sacha, un vacancier venu de Bourges. Il n’est pas tombé par hasard sur l’entraînement de la Patrouille de France : « J’ai de la famille qui travaille sur la base aérienne. » C’est la première fois qu’il assistait à un show aérien : « Je m’attendais à voir des figures, mais pas aussi précises, proches de nous et spectaculaires », applaudit-il. Un peu plus loin, trois mamans et leurs enfants apprécient également le moment. « Les petits n’ont pas eu peur. Ca va vite, mais ce n’est pas trop bruyant. Ils ont même montré du doigt les avions ! »
"Les petits n'ont pas eu peur"
Sur la plage, des badauds profitent du spectacle. « C’est incroyable, magique, ça me rend fier », salue Sacha, un vacancier venu de Bourges. Il n’est pas tombé par hasard sur l’entraînement de la Patrouille de France : « J’ai de la famille qui travaille sur la base aérienne. » C’est la première fois qu’il assistait à un show aérien : « Je m’attendais à voir des figures, mais pas aussi précises, proches de nous et spectaculaires », applaudit-il. Un peu plus loin, trois mamans et leurs enfants apprécient également le moment. « Les petits n’ont pas eu peur. Ca va vite, mais ce n’est pas trop bruyant. Ils ont même montré du doigt les avions ! »
Une fois l'entraînement terminé, les Alpha Jet se sont posés sur le tarmac de la base militaire de Ventiseri-Solenzara.
La journée d’entraînement s’est poursuivie par la démonstration, tout en puissance, du Rafale Solo Display, ainsi que des autres ambassadeurs tels que l’avion transporteur A 400 M et l’équipe de voltige de l’Armée de l’air et de l’espace. Tout le monde a la possibilité d’assister à cette préparation aux meetings aériens. Il suffit de se rendre sur la plage située derrière la base militaire, ce mercredi de préférence, car la journée de jeudi sera consacrée à un entraînement terrestre, donc plus éloigné du littoral.
1. Seuls les prénoms des gradés sont mentionnés.
1. Seuls les prénoms des gradés sont mentionnés.
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