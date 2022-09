Entre Pietracorbara et Sisco : attention danger

Que nous dit Pietra Jeunesse Associu ?

"Nous souhaitons attirer l’attention de nos élus sur le danger que constitue la route entre Pietracorbara et Sisco. Les travaux de réfection de voirie ont permis la mise en œuvre d’un nouveau tapis assurant un confort aux conducteurs, cependant les couches successives d’enrobé menacent la sécurité de tous !"





Pietra Jeunesse Associu veut surtout attirer l'attention sur l'état des murs de protection : "les murs en pierres qui pour la plupart sont partiellement détruits sont inutiles !" et pose la question de savoir si "le confort est plus important que la sécurité ?" sur une route où l'on circule à plusieurs dizaines de mètres au-dessus de la mer...



"Nous espérons que notre message touchera le plus de personnes possible" poursuit l'Associu qui prévient : "sans cela nous nous mobiliserons pour fermer la circulation" et "pour faire constater l’incompétence de certains."



Pour Pietra Jeunesse et son président, Richard Vitali, "trop de drames ont déjà eu lieu sur nos routes" pour laisser la situation en l'état...