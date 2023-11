En Corse, 27 000 ménages touchés par la précarité énergétique

En France, 12 millions de personnes sont touchées par la précarité énergétique. En Corse, ce sont 27 000 ménages qui sont concernés, soit environ 20% de la population. C’est pour cette raison que l’AUE organisait aujourd’hui à la préfecture de Corse une réunion d’échange sur la lutte contre la précarité énergétique. Environ cinquante personnes issues des secteurs institutionnels, associatifs ou entrepreneurials, avec notamment des entreprises du BTP et des énergies renouvelables, étaient conviées. « La précarité énergétique, et plus globalement le mal-logement ou l’accès à un logement décent, touchent de manière forte la Corse, explique Julien Paolini, président de l’AUE. Le contexte actuel d’une forte augmentation des prix de l’énergie fait que cette précarité énergétique risque de toucher un nombre encore plus important de personnes. Certains ménages sont dans une situation de vulnérabilité énergétique et sont sur le point de basculer dans la précarité. Ces difficultés ont des conséquences sur le confort mais surtout sur la santé ». « L’idée est que la réunion du jour, dans le cadre du Conseil de l’énergie, de l’air et du climat (CEAC), rassemble tous les acteurs qui s’intéressent à ces questions. De pouvoir discuter des mesures à prendre pour essayer d’enrayer ce phénomène de précarité énergétique » poursuit le président.



"Combattre ce fléau"

Des mesures conjoncturelles ont été mises en place par l’État pour répondre à l’urgence avec notamment le bouclier énergie, le plafonnement du prix du gaz ou encore les chèques énergie. « Nous, nous souhaitons entrer dans une politique de plus long terme, nous ne sommes pas dans les mesures d’urgence, nous sommes sur des programmes pour combattre ce fléau ».



La rénovation et réhabilitation des logements, individuels ou collectifs et notamment sociaux, occupés par les ménages en situation de précarité énergétique est entreprit avec des dispositifs pour accompagner ces ménages dans cette rénovation. « Pour la rénovation des maisons individuelles, le dispositif ORELI est mis en place. Il s’agit d’un numéro unique que le ménage peut appeler afin de tomber sur un technicien qui se déplacera au domicile, et l’accompagnera tout au long de la démarche, du diagnostic d’énergie, en passant par la sélection des entreprises jusqu’à la livraison. Notre idée est de créer un guichet unique entre tous les opérateurs qui interviennent dans ces rénovations afin de simplifier les démarches des ménages ».



La programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), adoptée en mars dernier, prévoit la rénovation de plus de 10 000 logements sociaux dans l’île. De nombreuses co-propriétés et logements individuels doivent eux aussi être rénovés. « Il y a une enveloppe financière importante dédiée à ces opérations de rénovation des bâtiments. L’AUE lance régulièrement des appels à projets pour que les propriétaires puissent entrer dans une démarche de réhabilitation de leur bien. »



Malgré ces enveloppes financières, le reste à charge peut être très impotent, surtout pour des ménages précaires dans un contexte inflationniste. Pour ces raisons l’AUE envisage de proposer d’autres dispositifs comme « de l’avance de trésorerie ou des micro-crédits de manières à ce que ces opérations puissent réellement se mettre en place ».



Accéder aux dispositifs

La détection des ménages précaires fait partie des difficultés que l’AUE doit surmonter dans les années à venir. Un travail de sensibilisation et d’information de ces derniers est indispensable. « Beaucoup ne connaissent pas et n’ont pas accès aux dispositifs. Il faut identifier ces ménages et les accompagner. Une des solutions, est de se rapprocher des élus communaux, mairie et intercommunalité, de manière à ce qu’ils puissent entrer en contact avec les propriétaires en situation de précarité énergétique pour les renvoyer vers nous. Ce sont eux qui connaissent bien le terrain. Nous avons déjà conventionné avec des associations, avec La Poste aussi, pour la détection ».



Lors de la réunion, après avoir dressé un diagnostic de la précarité énergétique en Corse et recensé les dispositifs d’aide et d’accompagnement des ménages, l’AUE souhaitait également orienter les entreprises et les professionnels du BTP vers ces marchés de rénovation.