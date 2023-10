Emmanuel Macron annonce la création de quatre nouvelles brigades de gendarmerie en Corse

En déplacement à Tonneins dans le Lot-et-Garonne, ce lundi 2 octobre 2023, Emmanuel Macron a annoncé, aux côtés de Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, la création de 238 nouvelles brigades de gendarmerie dont 4 ouvriront en Corse. Sur les 238 brigades créées dans chaque département et en outremer, 93 seront fixes tandis que 145 seront "mobiles", capables de se déplacer dans des localités rurales ou périurbaines.

"Ce reinvestissement, il est historique", a assuré le chef de l'Etat à Tonneins, affirmant vouloir remettre de la présence des forces de l'ordre "sur le terrain". Ces nouvelles brigades, proposeront aux habitants des services publics tels que l’accueil du public, des victimes, la prise de plainte et renforceront la présence des forces de l’ordre sur l’ensemble du territoire.



En Haute-Corse, les brigades mobiles de Corte et Ghisonaccia viendront en renfort des 19 brigades de gendarmerie déjà opérationnelles dans le département.

En Corse-du-Sud, une brigade mobile sera créée à Zonza. Cette commune, située au cœur de l'Alta Rocca, à proximité des aiguilles de Bavella, connaît une croissance significative du tourisme de montagne, avec une nécessité accrue de protéger l'environnement. Pendant la saison hors-peak touristique, les effectifs pourront être redéployés vers les régions isolées où le besoin de proximité avec les forces de l'ordre est plus crucial.



Une deuxième brigade fixe sera implantée à Sarrola-Carcopino, couvrant une zone périurbaine d'Ajaccio en pleine croissance démographique et commerciale.