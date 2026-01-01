Embarcation à la dérive avec plusieurs personnes à bord : opération de recherche et sauvetage d’ampleur au sud-ouest de la Sardaigne

L’alerte a été donnée mardi 20 janvier vers 13h30 par le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage de Méditerranée (CROSS MED), informé par le MRCC de Rome. Un navire de commerce naviguant à proximité avait signalé une embarcation de 7 à 8 mètres transportant plusieurs personnes, située à environ 70 milles nautiques à l’ouest de l’île sarde de San Pietro.

Le CROSS MED a immédiatement pris la coordination de l’opération et engagé d’importants moyens aériens, dont un avion de surveillance maritime Falcon 50 de la Marine nationale basé à Lann-Bihoué et un hélicoptère PUMA SAR de l’armée de l’Air et de l’Espace basé à Solenzara. Les autorités italiennes ont également été sollicitées et ont engagé deux hélicoptères AW-139 de la Guardia Costiera et de l’armée de l’Air, au départ de Cagliari.





Dès le milieu de l’après-midi, les premiers moyens aériens ont débuté les recherches dans les zones définies par le CROSS MED, tandis que deux navires de commerce étaient déroutés et intégrés au dispositif. En début de soirée, les investigations restaient infructueuses dans des conditions météorologiques difficiles, avec un vent de sud-est de 30 à 40 nœuds et une mer formée, avec des creux de 4 à 5 mètres. Les recherches aériennes se sont poursuivies durant la nuit, les hélicoptères restant en alerte en Sardaigne.





Mercredi 21 janvier, peu après 4 heures, un avion de patrouille maritime Atlantique 2 de la Marine nationale a permis de relocaliser l’embarcation, alors en dérive et en difficulté. Peu après, l’embarcation a chaviré. L’Atlantique 2 a largué plusieurs dispositifs de secours, comprenant notamment des radeaux de survie, tandis que le CROSS MED engageait à nouveau des hélicoptères français et italiens pour les opérations de sauvetage.







Aux alentours de 6 heures, le navire de commerce Kimberly C, battant pavillon portugais et intégré au dispositif, a récupéré une personne vivante, consciente, en état d’hypothermie et de choc. Les recherches se sont poursuivies tout au long de la journée pour tenter de retrouver d’éventuels autres naufragés.

Le dispositif a mobilisé plusieurs moyens aéromaritimes, dont le Kimberly C, un avion ATR 72 de l’armée de l’Air italienne, le PUMA SAR, deux avions Falcon 50 de la Marine nationale et des hélicoptères de la Guardia Costiera italienne.

Malgré ces recherches étendues, aucun autre naufragé n’a pu être localisé. Après plus de 30 heures d’opérations et en l’absence de nouveaux éléments, le préfet maritime de la Méditerranée a décidé, mercredi à 19 heures, l’arrêt des recherches par moyens dirigés.

Les navires transitant dans la zone restent toutefois appelés à maintenir une veille attentive à tout signe de vie.