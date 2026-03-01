Elodie Castelotti Cauvin sacrée Miss 15/17 Ajaccio 2026

Ces 13 candidates ont un dénominateur commun, celui du courage. Âgées de 15 à 17 ans, elles ont eu le mérite samedi soir de monter sur scène, de vaincre leur timidité et de prendre la parole devant une salle comble, un exercice qui n'est pas des plus faciles. Mais elles ont relevé le défi. Beaucoup de candidates et anciennes Miss se sont lancées ce défi pour prendre confiance en elles comme en témoigne Elodie Castelotti nouvellement sacrée. "J'ai vu beaucoup de jeunes femmes grandir et mûrir en participant à cette aventure donc je me suis dit que je pourrai essayer." Elle confie également avoir ressenti un manque de confiance en elle pendant un certain temps à cause du harcèlement scolaire. "Je me suis dit : libère toi et montre leur qui tu es et je me suis inscrite à l'élection". Une cause qu'elle pourra défendre au cours de son année de sacre car "beaucoup d'enfants en souffrent en silence" selon elle.

Samedi soir, Mahelyne Da Silva a reçu le prix coup de cœur. Elle se présentait pour la troisième fois. Si l'adolescente a tenté l'aventure il y a trois ans, c'était aussi "pour prendre confiance et pour combattre sa timidité". Et puis, au fil des élections, elle a aimé l'esprit de famille et de cohésion qui règne au sein du comité.

Kalyssa Coulibaly Miss 15/17 National et candidate au concours Teen Global International qui se déroulera en septembre prochain au Brésil se souvient qu'elle était timide à ses débuts en tant que Miss. Grâce à son parcours - de 1e Dauphine Miss Bastia à Miss National- elle reconnaît être aujourd'hui "beaucoup plus à l'aise pour s'exprimer en public, dans sa démarche à force de défiler (...)".

Il y a un an, Lesia Bonelli était sacrée reine de la ville d'Ajaccio. Elle se souvient qu'avant son sacre, elle avait peu confiance en elle, avait peur du regard des autres et de ne pas arriver à s'intégrer au sein du groupe. Et puis il y a eu l'élection, et "les Dauphines sont devenues comme des sœurs. J'ai appris que les Miss, ce n'était pas un milieu de compétition, c'est de l'amour et de la bienveillance. Je suis très heureuse d'avoir vécu l'aventure avec elles. Nous avons évolué ensemble, nous nous sommes soutenues, nous sommes restées soudées. Cette aventure m'a enseigné comment vivre ma vie sans me soucier du jugement ou du regard de l'autre." Après cette aventure humaine et riche en événements, la jeune femme préfère pour l'instant se consacrer à ses études. Elle a rendu son écharpe samedi soir mais les liens tissés entre Miss et Comité, eux, restent.