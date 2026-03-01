Elodie Castelotti Cauvin sacrée Miss 15/17 Ajaccio 2026

Elodie Castelotti Cauvin a été sacrée Miss 15/17 Ajaccio, 1ère Dauphine Livia Di Menza, 2ème Dauphine Giovanna Saccu, prix coup de coeur Mahelyne Da Silva entourées des titrées 2025.
L’espace Diamant affichait complet ce samedi soir pour l'élection de Miss 15/17 Ajaccio 2026. Familles et amis avaient fait le déplacement pour soutenir les 13 candidates au titre.
Pancartes, ballons chiffres et autres goodies...c’était l'effervescence dans la salle et côté scène, cette élection a été riche en émotions.
En début de soirée, un vibrant hommage a été rendu à Marie-Pierre Miniconi qui nous a quittés récemment, maman de Carla Martinetti-Miniconi Miss 15/17 Corse 2025 et 2e Dauphine de Miss 15/17 Ajaccio 2025. Un tableau en musique et danse, réunissant les délégués du comité local et les Miss ajacciennes 2025.
Puis le show a débuté, sur le thème comédie musicale, animé par le délégué du comité d'Ajaccio Anthony Fazoni, sous l'oeil des membres du jury Joël Rosenberg du bureau national 15/17, de Kalyssa Coulibaly Miss 15/17 National 2025, de Dalila Miloud sophrologue et coach scénique, de Marie Fazentieux créatrice de mode, de Christelle Combette présidente de l'office de tourisme d'Ajaccio, de Tatiana Fernandes Miss 15/17 Ajaccio 2024, d'Anne-Sophie Rossi coiffeuse et partenaire, d'Aurore Geneston journaliste pigiste à CNI et conseillère à la Mission Locale d'Ajaccio et de Babette Ledanois présidente du comité 15/17 Corse.
Les 13 candidates, âgées seulement de 15 à 17 ans, se sont présentées au public courageusement autour de plusieurs tableaux dont le traditionnel passage en robe de soirée et l'exercice difficile du discours. Dans la semaine, les candidates avaient également passé des tests de culture générale et de dictée.
Les Miss de la micro-région, de la région PACA, des promotions précédentes et les Miss Ajaccio 2025 ont également alimenté le show entre défilés et chorégraphies. Et avant l'heure du sacre, l'émotion s'est invitée de nouveau sur scène. Pour la promotion 2025 de Miss 15/17 ans Ajaccio, c'était l'heure de rendre l'écharpe après une année de règne. L'occasion pour les Miss 2025 de revenir sur leur année riche en déplacements, événements, amitiés et souvenirs et de remercier les délégués du comité ajaccien.
Puis ce fut l'heure du verdict, après délibération du jury et vote du public. A 23h passé, Elodie Castelotti Cauvin a été sacrée parmi les 13 prétendantes au titre. Quelques minutes après le sacré, dans les coulisses de l'élection, la jeune ajaccienne de 14 ans en classe de 3e et passionnée de mode, ne réalisait pas encore. "Je suis toujours un peu sous le choc. Je ne m'y attendais pas du tout (...). C'était la première fois qu'elle participait à cette élection." Durant une année, elle va porter les couleurs de la cité impériale.
Pancartes, ballons chiffres et autres goodies...c’était l'effervescence dans la salle et côté scène, cette élection a été riche en émotions.
En début de soirée, un vibrant hommage a été rendu à Marie-Pierre Miniconi qui nous a quittés récemment, maman de Carla Martinetti-Miniconi Miss 15/17 Corse 2025 et 2e Dauphine de Miss 15/17 Ajaccio 2025. Un tableau en musique et danse, réunissant les délégués du comité local et les Miss ajacciennes 2025.
Puis le show a débuté, sur le thème comédie musicale, animé par le délégué du comité d'Ajaccio Anthony Fazoni, sous l'oeil des membres du jury Joël Rosenberg du bureau national 15/17, de Kalyssa Coulibaly Miss 15/17 National 2025, de Dalila Miloud sophrologue et coach scénique, de Marie Fazentieux créatrice de mode, de Christelle Combette présidente de l'office de tourisme d'Ajaccio, de Tatiana Fernandes Miss 15/17 Ajaccio 2024, d'Anne-Sophie Rossi coiffeuse et partenaire, d'Aurore Geneston journaliste pigiste à CNI et conseillère à la Mission Locale d'Ajaccio et de Babette Ledanois présidente du comité 15/17 Corse.
Les 13 candidates, âgées seulement de 15 à 17 ans, se sont présentées au public courageusement autour de plusieurs tableaux dont le traditionnel passage en robe de soirée et l'exercice difficile du discours. Dans la semaine, les candidates avaient également passé des tests de culture générale et de dictée.
Les Miss de la micro-région, de la région PACA, des promotions précédentes et les Miss Ajaccio 2025 ont également alimenté le show entre défilés et chorégraphies. Et avant l'heure du sacre, l'émotion s'est invitée de nouveau sur scène. Pour la promotion 2025 de Miss 15/17 ans Ajaccio, c'était l'heure de rendre l'écharpe après une année de règne. L'occasion pour les Miss 2025 de revenir sur leur année riche en déplacements, événements, amitiés et souvenirs et de remercier les délégués du comité ajaccien.
Puis ce fut l'heure du verdict, après délibération du jury et vote du public. A 23h passé, Elodie Castelotti Cauvin a été sacrée parmi les 13 prétendantes au titre. Quelques minutes après le sacré, dans les coulisses de l'élection, la jeune ajaccienne de 14 ans en classe de 3e et passionnée de mode, ne réalisait pas encore. "Je suis toujours un peu sous le choc. Je ne m'y attendais pas du tout (...). C'était la première fois qu'elle participait à cette élection." Durant une année, elle va porter les couleurs de la cité impériale.
Une élection pour prendre confiance en soi
Ces 13 candidates ont un dénominateur commun, celui du courage. Âgées de 15 à 17 ans, elles ont eu le mérite samedi soir de monter sur scène, de vaincre leur timidité et de prendre la parole devant une salle comble, un exercice qui n'est pas des plus faciles. Mais elles ont relevé le défi. Beaucoup de candidates et anciennes Miss se sont lancées ce défi pour prendre confiance en elles comme en témoigne Elodie Castelotti nouvellement sacrée. "J'ai vu beaucoup de jeunes femmes grandir et mûrir en participant à cette aventure donc je me suis dit que je pourrai essayer." Elle confie également avoir ressenti un manque de confiance en elle pendant un certain temps à cause du harcèlement scolaire. "Je me suis dit : libère toi et montre leur qui tu es et je me suis inscrite à l'élection". Une cause qu'elle pourra défendre au cours de son année de sacre car "beaucoup d'enfants en souffrent en silence" selon elle.
Samedi soir, Mahelyne Da Silva a reçu le prix coup de cœur. Elle se présentait pour la troisième fois. Si l'adolescente a tenté l'aventure il y a trois ans, c'était aussi "pour prendre confiance et pour combattre sa timidité". Et puis, au fil des élections, elle a aimé l'esprit de famille et de cohésion qui règne au sein du comité.
Kalyssa Coulibaly Miss 15/17 National et candidate au concours Teen Global International qui se déroulera en septembre prochain au Brésil se souvient qu'elle était timide à ses débuts en tant que Miss. Grâce à son parcours - de 1e Dauphine Miss Bastia à Miss National- elle reconnaît être aujourd'hui "beaucoup plus à l'aise pour s'exprimer en public, dans sa démarche à force de défiler (...)".
Il y a un an, Lesia Bonelli était sacrée reine de la ville d'Ajaccio. Elle se souvient qu'avant son sacre, elle avait peu confiance en elle, avait peur du regard des autres et de ne pas arriver à s'intégrer au sein du groupe. Et puis il y a eu l'élection, et "les Dauphines sont devenues comme des sœurs. J'ai appris que les Miss, ce n'était pas un milieu de compétition, c'est de l'amour et de la bienveillance. Je suis très heureuse d'avoir vécu l'aventure avec elles. Nous avons évolué ensemble, nous nous sommes soutenues, nous sommes restées soudées. Cette aventure m'a enseigné comment vivre ma vie sans me soucier du jugement ou du regard de l'autre." Après cette aventure humaine et riche en événements, la jeune femme préfère pour l'instant se consacrer à ses études. Elle a rendu son écharpe samedi soir mais les liens tissés entre Miss et Comité, eux, restent.
Samedi soir, Mahelyne Da Silva a reçu le prix coup de cœur. Elle se présentait pour la troisième fois. Si l'adolescente a tenté l'aventure il y a trois ans, c'était aussi "pour prendre confiance et pour combattre sa timidité". Et puis, au fil des élections, elle a aimé l'esprit de famille et de cohésion qui règne au sein du comité.
Kalyssa Coulibaly Miss 15/17 National et candidate au concours Teen Global International qui se déroulera en septembre prochain au Brésil se souvient qu'elle était timide à ses débuts en tant que Miss. Grâce à son parcours - de 1e Dauphine Miss Bastia à Miss National- elle reconnaît être aujourd'hui "beaucoup plus à l'aise pour s'exprimer en public, dans sa démarche à force de défiler (...)".
Il y a un an, Lesia Bonelli était sacrée reine de la ville d'Ajaccio. Elle se souvient qu'avant son sacre, elle avait peu confiance en elle, avait peur du regard des autres et de ne pas arriver à s'intégrer au sein du groupe. Et puis il y a eu l'élection, et "les Dauphines sont devenues comme des sœurs. J'ai appris que les Miss, ce n'était pas un milieu de compétition, c'est de l'amour et de la bienveillance. Je suis très heureuse d'avoir vécu l'aventure avec elles. Nous avons évolué ensemble, nous nous sommes soutenues, nous sommes restées soudées. Cette aventure m'a enseigné comment vivre ma vie sans me soucier du jugement ou du regard de l'autre." Après cette aventure humaine et riche en événements, la jeune femme préfère pour l'instant se consacrer à ses études. Elle a rendu son écharpe samedi soir mais les liens tissés entre Miss et Comité, eux, restent.
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