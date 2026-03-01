Bastia : « A Palatina » pour saluer la victoire de Gilles Simeoni

Dimanche soir, à Bastia, la victoire de Gilles Simeoni s’est accompagnée d’un moment devenu central dans ses rassemblements : l’interprétation collective de « A Palatina ». Déjà présent lors de plusieurs meetings, le chant a été repris par les militants au moment de célébrer le résultat, dans une ambiance mêlant ferveur politique et affirmation identitaire.



La scène dépasse le simple folklore. Mais c’est quoi “A Palatina” ce chant que beaucoup de personnes ont découvert ces jours ci ?

« A Palatina » s’inscrit dans une mémoire précise, celle de la période de Pasquale Paoli. Associé aux troupes corses engagées dans la lutte du XVIIIe siècle, le chant porte une charge historique qui renvoie directement à la question de la souveraineté et à l’idée de continuité nationale.







Une référence qui dépasse le cadre culturel



Longtemps transmis oralement avant d’être remis en circulation au XXe siècle, notamment par Canta U Populu Corsu, « A Palatina » des Nazional de Paoli, appartient aujourd’hui au patrimoine chanté de l’île. Mais son retour dans un contexte électoral lui redonne une dimension plus directe.



À Bastia, son utilisation ne relève pas d’un simple clin d’œil au passé. Elle s’inscrit dans une mise en scène politique assumée, où le recours à l’histoire vient renforcer le message contemporain. Le chant agit comme un lien entre une mémoire collective et une actualité électorale, en donnant à la victoire une portée symbolique supplémentaire.





Ce choix témoigne d’un usage de plus en plus affirmé des références historiques dans l’espace public corse. En reprenant « A Palatina », les partisans de Gilles Simeoni ne se contentent pas de célébrer un succès électoral. Ils inscrivent ce moment dans une continuité, en mobilisant un imaginaire politique profondément ancré dans l’histoire de l’île.



Le chant, né dans un contexte de guerre, retrouve ainsi une fonction de mobilisation, adaptée à un autre terrain. À Bastia, il a accompagné la victoire, mais il en dit aussi long sur la manière dont celle-ci est revendiquée.