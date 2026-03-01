A màghjina - u ballu di i flamanti rosa nantu à u stagnu di Palu
Sur l'étang de Palu, en plaine orientale, plusieurs flamants roses alternent entre marche et envol à la surface de l’eau. Leurs mouvements, parfois synchronisés, dessinent un ballet naturel au pied des roselières, dans un paysage calme caractéristique des zones humides du littoral
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