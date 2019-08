Elle accouche sa belle-fille dans la maison familiale à Travo !

Marie Thérèse Miani se souviendra longtemps de cette nuit du lundi 26 au mardi 27 août à Travo, qui restera à n'en pas douter le plus beau cadeau pour toute une famille.

Encore sous le coup de l'émotion, Dumè Miani, un homme bien connu du milieu sportif, membre du Club d'Aviron de Haute-Corse, avec à son actif plusieurs challenges et missions; raconte cette incroyable nuit qui restera à jamais ancrée dans sa mémoire:

" Mon fils Kévin, déjà papa de deux filles m'appelle en pleine nuit pour me dire qu'il s'apprête à accompagner son épouse Tiphaine à la maternité et qu'il y a urgence.

Pour parer au plus pressé, je lui ai dit que sa mère Marie-Thérèse arrivait tout de suite pour garder les enfants.

Mais, à son arrivée quelques minutes plus tard, notre belle-fille était allongée au sol, elle avait perdu les eaux et visiblement elle était prête à accoucher.

On a appelé les secours mais c'était déjà trop tard, l'enfant se présentait et c'est mon épouse qui a procédé à l'accouchement de notre belle-fille qui a donné naissance à un petit garçon de 3,100 kg, prénommé Kélio.

Arrivé entre temps, c'est le médecin urgentiste qui a pris le relais et qui a coupé le cordon ombilical, avant son transfert vers la maternité. Tout le monde se porte bien et on est les plus heureux. Pour mon épouse Marie-Thérèse ça restera le plus beau des cadeaux".

De son côté, Dumè Miani, va pouvoir reprendre ses activités de militant de l'aviron et poursuivre sa préparation avec son acolyte Patrick Boni en vu de la course transatlantique à la rame qui aura lieu en décembre 2020.

La rédaction de Corse Net Infos forme des vœux de santé et de prospérité pour Kélio et adresse ses félicitations à ses parents Kevin et Tiphaine et à ses grands-parents.