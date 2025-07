Électricité : alerte orange eCorsicaWatt mardi et mercredi soir en raison de la forte consommation attendue

La Corse pourrait connaître un pic de consommation électrique cette semaine. En raison de la vague de chaleur en cours, conjuguée à une forte fréquentation estivale, la demande d’électricité sera particulièrement élevée mardi 22 et mercredi 23 juillet, entre 18h et 23h. Face à ce contexte tendu, « EDF Corse déclenche un signal eCorsicaWatt Orange pour ces deux soirées », indique la direction régionale dans un communiqué.



L’entreprise appelle la population à faire preuve de sobriété : « Afin de conserver de la marge pour gérer d’éventuels aléas qui pourraient affecter l’équilibre entre production et consommation d’électricité sur l’île, EDF appelle chacun à adopter les écogestes et à reporter l’usage des appareils électriques en dehors de cette plage horaire. »



Le dispositif eCorsicaWatt, décliné en trois couleurs selon le niveau de tension sur le réseau, permet d’anticiper les pics de consommation en appelant la population à modérer son usage de l’électricité. En orange, le signal signifie que la situation est tendue mais maîtrisée, sous réserve de comportements adaptés.



EDF recommande à tous les usagers présents sur l’île de consulter régulièrement l’application eCorsicaWatt (disponible sur App Store et Google Play), pour suivre l’évolution du signal en temps réel.