"Eden Corsica": un jardin imaginé par des étudiants pour promouvoir les produits corses à l’international

Depuis le début de l’année universitaire et malgré les difficultés liées au confinement, les étudiants se mobilisent pour que cette opération mette en lumière des producteurs et leurs produits représentatifs de l’ile de Beauté et dont les dénominateurs communs sont l’utilisation de plantes endémiques corses comme l’immortelle et le respect d’une éthique écologique.L’opération est baptisée Eden CorsicaCette manifestation s’étend sur 6 mois et permettra à nos producteurs insulaires de gagner en visibilité et d’acquérir de nouveaux clientspotentiels.Les producteurs retenus sont pour les gourmandises sucrées: Alexia Santini (Soveria), I Tisori Di Mimi (Calcatoggio); pour les alcools: les bières Ribella (Patrimonio), les liqueurs UMassicciu (Morosaglia); pour les cosmétiques: la Savonnerie du Nebbiu (Patrimonio) etCircinella (Vico) et pour les parfums d’ambiance: Isula Parfum - Casa (Penta diCasinca).Au-delà de la qualité exceptionnelle de leurs produits, ces producteurs ont été de véritables coups de cœur pour les étudiants puisqu’au quotidien, ces artisans du bon goût savent mettre la Corse au centre de leurs créations tout en préservant leur terre et leur environnement.Vous pouvez découvrir la vitrine numérique réalisée par les étudiants sur www.terramadresalonedelgusto.com via le lien :* Slowfood: organisme faisant la promotion du circuit court à l’aide de 1 produits de qualité qui respectent l’environnement.