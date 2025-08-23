CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Incendie à Pancheraccia : trois sapeurs-pompiers blessés 23/08/2025 Festival lyrique de Canari : un concours international au cœur du Cap Corse 23/08/2025 La Corse en tête des régions où les prix augmentent le plus l’été 23/08/2025 Cap Corse - Alerte aux crabes bleus dans la baie d’Alisu 23/08/2025

Échecs - Marc’Andria Maurizi joue la "prolongation" en finale du championnat de France


C.-V. M le Samedi 23 Août 2025 à 20:01

L'élève contre la maître et comme souvent l'élève a dépasse le maître. Cela a failli encore se vérifier lors de ùa finale du championnt de France d'éches qu'ont disputé ce samedi 23 août au Palais des Congrès de Vichy, Marc’Andria Maurizzi et Laurent Fressinet. Elle aura une suite ce dimanche matin.



Échecs - Marc’Andria Maurizi joue la "prolongation" en finale du championnat de France
Le championnat de France d’échecs 2025, qui se déroule à Vichy depuis le 15 août, connaît son dénouement ce week-end. Parmi les 1 145 participants d’une édition record, le jeune grand maître bastiais Marc’Andria Maurizzi, 18 ans, s’est hissé en finale du National mixte.


Un parcours solide face aux meilleurs
Entré en lice dès les huitièmes de finale, Maurizzi a lancé sa campagne victorieuse en dominant Christian Bauer, grâce à une deuxième partie classique conclue par un coup spectaculaire (28.g6 !).
En quarts de finale, il a poursuivi sur sa lancée face à Timothé Razafindratsima : une victoire nette dans la première manche puis une nulle suffisante pour rejoindre le dernier carré.
La demi-finale lui a offert un duel de générations contre Étienne Bacrot, figure du jeu français. Après une nulle dans la première manche, Maurizzi s’est imposé lors du départage rapide grâce à une attaque décisive, avant de contrôler la seconde partie. Ce succès l’a propulsé en finale face à Laurent Fressinet, double champion de France et… son propre entraîneur.


Une finale accrochée
La première partie classique de la finale, disputée samedi 23 août, s’est conclue par une nulle. Maurizzi, avec les Noirs, a choisi la prudence face à l’expérience de Fressinet, qui a maintenu la pression sans parvenir à concrétiser son avantage.
La deuxième partie classique, prévue dimanche matin, devait permettre de départager les deux finalistes. En cas de nouvelle égalité, le règlement prévoit une série de départages rapides, blitz puis Armageddon.
Le rendez-vous est fixé à dimanche à midi pour désigner le champion de France 2025.


Un duel générationnel
À tout juste 18 ans, Marc’Andria Maurizzi confirme son ascension fulgurante. Devenu grand maître international en 2021 et champion du monde junior en 2023, il s’offre aujourd’hui une finale nationale contre un joueur chevronné de 44 ans. Le contraste illustre le renouvellement d’une élite française où la jeunesse corse entend prendre toute sa place.




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos