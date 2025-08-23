Échecs - Marc’Andria Maurizi joue la "prolongation" en finale du championnat de France

Le championnat de France d’échecs 2025, qui se déroule à Vichy depuis le 15 août, connaît son dénouement ce week-end. Parmi les 1 145 participants d’une édition record, le jeune grand maître bastiais Marc’Andria Maurizzi, 18 ans, s’est hissé en finale du National mixte.





Un parcours solide face aux meilleurs

Entré en lice dès les huitièmes de finale, Maurizzi a lancé sa campagne victorieuse en dominant Christian Bauer, grâce à une deuxième partie classique conclue par un coup spectaculaire (28.g6 !).

En quarts de finale, il a poursuivi sur sa lancée face à Timothé Razafindratsima : une victoire nette dans la première manche puis une nulle suffisante pour rejoindre le dernier carré.

La demi-finale lui a offert un duel de générations contre Étienne Bacrot, figure du jeu français. Après une nulle dans la première manche, Maurizzi s’est imposé lors du départage rapide grâce à une attaque décisive, avant de contrôler la seconde partie. Ce succès l’a propulsé en finale face à Laurent Fressinet, double champion de France et… son propre entraîneur.





Une finale accrochée

La première partie classique de la finale, disputée samedi 23 août, s’est conclue par une nulle. Maurizzi, avec les Noirs, a choisi la prudence face à l’expérience de Fressinet, qui a maintenu la pression sans parvenir à concrétiser son avantage.

La deuxième partie classique, prévue dimanche matin, devait permettre de départager les deux finalistes. En cas de nouvelle égalité, le règlement prévoit une série de départages rapides, blitz puis Armageddon.

Le rendez-vous est fixé à dimanche à midi pour désigner le champion de France 2025.





Un duel générationnel

À tout juste 18 ans, Marc’Andria Maurizzi confirme son ascension fulgurante. Devenu grand maître international en 2021 et champion du monde junior en 2023, il s’offre aujourd’hui une finale nationale contre un joueur chevronné de 44 ans. Le contraste illustre le renouvellement d’une élite française où la jeunesse corse entend prendre toute sa place.