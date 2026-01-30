EN IMAGES - Une mobilisation agricole sous tension devant la préfecture à Bastia

Pourtant, les agriculteurs avaient multiplié les actions pour se faire entendre. Dès la fin de matinée, ils se sont rassemblés devant la préfecture de Haute-Corse, bloquant l’accès au rond-point Maréchal Leclerc de Hautecloque avec des tracteurs. Après avoir déployé des banderoles et des pancartes « Mme la ministre, Mr le préfet : qu’est-ce qu’un agriculteur actif aujourd’hui ? », « Contradiction administrative manifeste, sanction administrative permanente pour certains. Pourquoi ? Stop aux blocages » ou encore « L’agricultura corsa hè u nostru patrimoniu », ils ont déversé du foin devant et à l’intérieur de la préfecture.





Présent devant la préfecture, Fabien Lindori, porte-parole de la FDSEA, indiquait « être là pour soutenir les collègues qui ont rendez-vous au ministère de l’Agriculture ». « On est là pour négocier la nouvelle politique agricole commune (PAC) pour que nos spécificités soient reconnues, faire valoir nos droits. » De son côté, René Zereni, président des Jeunes agriculteurs de Haute-Corse, expliquait « se remobiliser par rapport à ce qu’il s’est passé la semaine dernière ». « On attend des réponses rapides par rapport aux questions qu’on a demandé sur l'agriculture en Corse. »





Au cœur de leur mobilisation se trouve le blocage des versements sur certains dossiers d’aides à la PAC, représentant une dizaine de dossiers d’aides qui sont toujours bloqués selon les syndicats, pour un montant estimé entre 150 000 et 200 000 euros. Ils souhaitent également se faire entendre sur la préparation de la prochaine PAC, qui doit entrer en vigueur en 2028. Selon eux, celle-ci doit prendre en compte les spécificités de la Corse, l’île accusant un retard structurel important par rapport au continent, ce qui freine le développement de l’agriculture locale.

