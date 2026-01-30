EN IMAGES - Une mobilisation agricole sous tension devant la préfecture à Bastia

(Photos Gérard Baldocchi)
Après deux actions devant la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de Bastia, les agriculteurs de la Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles (FDSEA) de Haute-Corse et les Jeunes agriculteurs (JA) ont poursuivi leur action ce vendredi, cette fois-ci devant la préfecture de Haute-Corse à Bastia. Une action qui est intervenue alors qu’une délégation d’agriculteurs était à Paris pour un rendez-vous avec le cabinet de la ministre de l’Agriculture, obtenu la semaine dernière, et qu’une deuxième délégation était présente en visioconférence depuis Bastia.
À la fin de plus de trois heures de réunion, aucune solution concrète n’a été apportée, selon les agriculteurs. S’ils indiquent que le cabinet de la ministre de l’Agriculture « se dit prêt à travailler avec les agriculteurs », leurs revendications n’ont, selon eux, pas été suffisamment entendues. Vers 18h, ils ont quitté la préfecture de Haute-Corse, expliquant « réfléchir à de nouvelles actions », comme « peut-être bloquer le port ou l’aéroport ». La décision concernant la suite de leur mobilisation devrait être prise dans les jours à venir.
Pourtant, les agriculteurs avaient multiplié les actions pour se faire entendre. Dès la fin de matinée, ils se sont rassemblés devant la préfecture de Haute-Corse, bloquant l’accès au rond-point Maréchal Leclerc de Hautecloque avec des tracteurs. Après avoir déployé des banderoles et des pancartes « Mme la ministre, Mr le préfet : qu’est-ce qu’un agriculteur actif aujourd’hui ? », « Contradiction administrative manifeste, sanction administrative permanente pour certains. Pourquoi ? Stop aux blocages » ou encore « L’agricultura corsa hè u nostru patrimoniu », ils ont déversé du foin devant et à l’intérieur de la préfecture.
Présent devant la préfecture, Fabien Lindori, porte-parole de la FDSEA, indiquait « être là pour soutenir les collègues qui ont rendez-vous au ministère de l’Agriculture ». « On est là pour négocier la nouvelle politique agricole commune (PAC) pour que nos spécificités soient reconnues, faire valoir nos droits. » De son côté, René Zereni, président des Jeunes agriculteurs de Haute-Corse, expliquait « se remobiliser par rapport à ce qu’il s’est passé la semaine dernière ». « On attend des réponses rapides par rapport aux questions qu’on a demandé sur l'agriculture en Corse. »
Au cœur de leur mobilisation se trouve le blocage des versements sur certains dossiers d’aides à la PAC, représentant une dizaine de dossiers d’aides qui sont toujours bloqués selon les syndicats, pour un montant estimé entre 150 000 et 200 000 euros. Ils souhaitent également se faire entendre sur la préparation de la prochaine PAC, qui doit entrer en vigueur en 2028. Selon eux, celle-ci doit prendre en compte les spécificités de la Corse, l’île accusant un retard structurel important par rapport au continent, ce qui freine le développement de l’agriculture locale.
