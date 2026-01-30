Un corps découvert près de l'hôpital d'Ajaccio

Un corps sans vie a été découvert ce jeudi en fin de journée aux alentours du domaine Peraldi à Ajaccio, à quelques encablures de l’hôpital de la Miséricorde, indique le procureur de la République, Nicolas Septe, ce vendredi matin.



« Suite à cette découverte, la Direction Départementale de la Police Nationale de Corse-du-Sud mène actuellement des recherches afin de procéder à un éventuel rapprochement avec la disparition inquiétante d’une femme pour laquelle une information judiciaire a été ouverte auprès d’un magistrat instructeur d’Ajaccio », précise-t-il.



Fin décembre, un appel à témoins avait été lancé afin de tenter de localiser cette femme de 56 ans hospitalisée à la Miséricorde, et décrite comme « désorientée et vulnérable » qui avait quitté l’établissement sans donner signe de vie depuis.



Des vérifications, notamment ADN, sont en cours selon le procureur de la République d’Ajaccio.