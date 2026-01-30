CorseNetInfos
Un corps découvert près de l'hôpital d'Ajaccio


MP le Vendredi 30 Janvier 2026 à 09:51

Un corps sans vie a été trouvé ce jeudi soir à proximité du domaine Peraldi, près de l'hôpital de la Miséricorde. Des investigations sont en cours afin de déterminer s’il pourrait s’agir d'une personne portée disparue depuis plusieurs semaines.



Un corps sans vie a été découvert ce jeudi en fin de journée aux alentours du domaine Peraldi à Ajaccio, à quelques encablures de l’hôpital de la Miséricorde, indique le procureur de la République, Nicolas Septe, ce vendredi matin.
 
« Suite à cette découverte, la Direction Départementale de la Police Nationale de Corse-du-Sud mène actuellement des recherches afin de procéder à un éventuel rapprochement avec la disparition inquiétante d’une femme pour laquelle une information judiciaire a été ouverte auprès d’un magistrat instructeur d’Ajaccio », précise-t-il. 
 
Fin décembre, un appel à témoins avait été lancé afin de tenter de localiser cette femme de 56 ans hospitalisée à la Miséricorde, et décrite comme « désorientée et vulnérable » qui avait quitté l’établissement sans donner signe de vie depuis. 
 
Des vérifications, notamment ADN, sont en cours selon le procureur de la République d’Ajaccio.




