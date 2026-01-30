A màghjina - L’acelli di u sale
Au pied de la cité du sel, les marais salants de Portivecchju offrent une halte essentielle à des milliers d’oiseaux migrateurs. Flamants roses et autres espèces y trouvent repos et nourriture, dans un site d’une grande beauté. Entre eau, ciel et montagne, des milliers d’oiseaux y trouvent une halte paisible, dans un site où la lumière, le silence et la mémoire du sel se répondent.
