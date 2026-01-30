CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Un corps découvert près de l'hôpital d'Ajaccio 30/01/2026 Municipales – Hélène Beretti : « Notre alliance avec Gilles Simeoni à Bastia est basée sur les fondamentaux de l’identité nationaliste » 30/01/2026 Ligue 2 -Le Sporting Club de Bastia reçoit Nancy avec l’obligation de prendre des points 29/01/2026 Le tribunal correctionnel d'Ajaccio condamne Alain Lucchini à 18 mois de prison ferme pour détention d'arme 29/01/2026

A màghjina - L’acelli di u sale


le Vendredi 30 Janvier 2026 à 07:49

Au pied de la cité du sel, les marais salants de Portivecchju offrent une halte essentielle à des milliers d’oiseaux migrateurs. Flamants roses et autres espèces y trouvent repos et nourriture, dans un site d’une grande beauté. Entre eau, ciel et montagne, des milliers d’oiseaux y trouvent une halte paisible, dans un site où la lumière, le silence et la mémoire du sel se répondent.
Si, comme Alma photographie, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos