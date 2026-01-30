25 300 personnes inscrites à France Travail : le chômage en légère baisse en Corse au 4e trimestre 2025

Le nombre de demandeurs d’emploi en Corse marque un léger recul au dernier trimestre de l’année 2025. Selon les chiffres publiés par la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère de l’Intérieur (DARES), 25 300 personnes sont inscrites à France Travail sur l’île dans les catégories A à E, hors publics en parcours social ou en attente d’orientation. Un chiffre en baisse de 3 % par rapport au 3e trimestre de l’année, avec -780 personnes, mais qui reste en hausse de 6,8 % sur un an.





Dans le détail, 21 490 demandeurs d’emploi sont inscrits en catégories A, B et C. Si ce volume diminue de 2,8 % sur trois mois, il progresse toutefois de 8,1 % sur un an. À l’échelle nationale, la dynamique est différente, avec une augmentation de 0,7 % de la population inscrite et de 1 % pour les catégories A, B et C sur le trimestre. À ces chiffres s’ajoutent aussi 833 personnes en parcours social (catégorie F) et 3 127 personnes en attente d’orientation (catégorie G), des publics intégrés depuis la réforme France Travail.





L’étude de la DARES relève également que les deux départements insulaires connaissent des évolutions différentes. En Haute-Corse, le nombre de demandeurs d’emploi en catégories A, B, C recule de 3 % sur le trimestre, contre -2,5 % en Corse-du-Sud. Sur un an, en revanche, les deux territoires enregistrent une progression, avec +7 % en Haute-Corse soit 11 440 demandeurs d’emploi au 4e trimestre 2025, et +9,4 % en Corse-du-Sud, représentant 10 050 demandeurs d’emploi dans le département.





L’analyse par âge révèle également des dynamiques contrastées. Les moins de 25 ans connaissent la baisse trimestrielle la plus marquée, avec -8,5 % pour les catégories A, B, C et -10,1 % pour la catégorie A. Leur nombre reste néanmoins en forte augmentation sur un an (+21,8 % en catégories A, B, C et +21,7 % en catégorie A). Les demandeurs d’emploi âgés de 50 ans et plus, eux, constatent une baisse de 0,8 % pour les catégories A, B, C et une hausse de 4 % pour la catégorie A, avec des augmentations respectives de 6,7 % et 7,2 % sur un an.





La DARES met également en évidence une augmentation du nombre de demandeurs d’emploi inscrits depuis un an ou plus. Cette population progresse de 5,4 % sur le trimestre et de 17,1 % sur un an pour les catégories A, B, C, représentant désormais 30,6 % des inscrits en Corse, soit une hausse de 2,4 points. À l’inverse, les inscrits depuis moins d’un an reculent de 6 % sur le trimestre et augmentent de 4,6 % sur l’année. En comparaison, les demandeurs d’emploi inscrits depuis un an ou plus représentent 44,9 % des inscrits en catégories A, B, C à l’échelle nationale.

