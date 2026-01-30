Bastia - Le Festival du film du cinéma italien ouvre avec "Francesca e Giovanni" de Ricky Tognazzi et Simona Izzo

Le festival italien cher à Jean-Baptiste Croce Croce a pu obtenir ce film en avant-première à Bastia grâce à Valentine Levy de la SAS « Valentine Loeb Pictures », agent exclusif et distributeur en France du drame. « Valentine Love Pictures accompagne le développement et la distribution des films. Je suis une passionnée de cinéma, un monde merveilleux, avec une préférence pour le cinéma italien qui est fantastique mais il faut reconnaitre aussi que la production française est extraordinaire » déclare-t-elle.





- Qu’est-ce qui vous a séduit dans ce film ?

-Dans ce film il y a trois grands thèmes. Le thème de la femme, Francesca Morvillo, une femme très courageuse qui divorce de son mari pour rejoindre le juge Falcone, donc le thème de l’amour et bien sûr le thème de la mafia.





- Quel accueil ce film a-t-il reçu ce film en Italie ?

-Un bon accueil avec un sujet très sensible en Italie, un sujet qui pose de véritables problèmes encore actuellement. Tout le monde regarde la télévision, le sujet des narcotrafics, etc. C'est un sujet qui se vit au quotidien. Le triple intérêt sur ce film, c'est que nous soulevons des thèmes très forts. Il ne s'agit pas simplement d'une romance, il y a de forts messages à l'intérieur et c'est ce que les réalisateurs ont souhaité faire ».





- Quand sortira-t-il en France ?

- C’est encore confidentiel, mais ne vous inquiétez pas, ça ne saurait tarder. »





- On a donc la chance de l’avoir en primeur à Bastia ?

- C’est une incroyable histoire. Jean-Baptiste Croce, le président de votre festival est tombé par hasard dessus à San Remo et il a eu le coup de foudre. Il nous a aussitôt contacté et le courant est passé. Ce festival de Bastia est extraordinaire, on a accueil absolument extraordinaire et j'en profite pour remercier tous les organisateurs. C'est formidable, une organisation hors pair et un festival qui vraiment est à la hauteur de tout ce qu'on peut espérer ».



*Séances de rattrapage

Dimanche 1er février : 16h30 à L’ Alb’Oru

Lundi 2 février : 19 heures au Studio

Lundi 9 février : 14 heures au Studio