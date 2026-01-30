Bastia - Le Festival du film du cinéma italien ouvre avec "Francesca e Giovanni" de Ricky Tognazzi et Simona Izzo

Valentine Levy, responsable de la SAS « Valentine Loeb Pictures » qui projette «Francesca e Giovanni » en primeur à Bastia.
Cette journée « mafia », débutera à 15 heures dans les salons d’honneur de la CdC à Bastia avec une conférence de David Brunat organisée par la Dante Alighieri, intitulée « Giovanni Falcone, un seigneur de Sicile ». Figure historique de la lutte anti-mafia, le juge Falcone a été assassiné par la Cosa Nostra en 1992 avec sa femme, Francesca Morvillo, qui était la présidente de la cour d’appel de Palerme.
David Brunat, philosophe, auteur de plusieurs livres, est en quelque sorte le biographe français du magistrat italien.
A 20 heures, ouverture musicale, dans la grande tradition du festival, avec la soprano Julia Knecht et son chœur lyrique Cantate accompagnés au piano par François Colin. Au programme, inédit, les grandes musiques et chansons du 7e art.
A 21h15, sur la toile de l’Alb’Oru : «Francesca e Giovanni »* de Ricky Tognazzi (le fils d’Ugo) et Simona Izzo. Ce film raconte l’histoire d’amour entre Francesca Morvillo et Giovanni Falcone qui a débuté en 1979.
En avant-première
« Francesca e Giovanni » de Ricky Tognazzi et Simona Izzo en ouverture du Festival italien ce samedi 31.
Le festival italien cher à Jean-Baptiste Croce Croce a pu obtenir ce film en avant-première à Bastia grâce à Valentine Levy de la SAS « Valentine Loeb Pictures », agent exclusif et distributeur en France du drame. « Valentine Love Pictures accompagne le développement et la distribution des films. Je suis une passionnée de cinéma, un monde merveilleux, avec une préférence pour le cinéma italien qui est fantastique mais il faut reconnaitre aussi que la production française est extraordinaire » déclare-t-elle.
- Qu’est-ce qui vous a séduit dans ce film ?
-Dans ce film il y a trois grands thèmes. Le thème de la femme, Francesca Morvillo, une femme très courageuse qui divorce de son mari pour rejoindre le juge Falcone, donc le thème de l’amour et bien sûr le thème de la mafia.
- Quel accueil ce film a-t-il reçu ce film en Italie ?
-Un bon accueil avec un sujet très sensible en Italie, un sujet qui pose de véritables problèmes encore actuellement. Tout le monde regarde la télévision, le sujet des narcotrafics, etc. C'est un sujet qui se vit au quotidien. Le triple intérêt sur ce film, c'est que nous soulevons des thèmes très forts. Il ne s'agit pas simplement d'une romance, il y a de forts messages à l'intérieur et c'est ce que les réalisateurs ont souhaité faire ».
- Quand sortira-t-il en France ?
- C’est encore confidentiel, mais ne vous inquiétez pas, ça ne saurait tarder. »
- On a donc la chance de l’avoir en primeur à Bastia ?
- C’est une incroyable histoire. Jean-Baptiste Croce, le président de votre festival est tombé par hasard dessus à San Remo et il a eu le coup de foudre. Il nous a aussitôt contacté et le courant est passé. Ce festival de Bastia est extraordinaire, on a accueil absolument extraordinaire et j'en profite pour remercier tous les organisateurs. C'est formidable, une organisation hors pair et un festival qui vraiment est à la hauteur de tout ce qu'on peut espérer ».
*Séances de rattrapage
Dimanche 1er février : 16h30 à L’ Alb’Oru
Lundi 2 février : 19 heures au Studio
Lundi 9 février : 14 heures au Studio
